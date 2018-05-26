Kültürpark’ın geleceği tartışıldı: Koruma amaçlı plan yapılmalı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı Kültürpark projesi çalıştayda ele alındı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan projenin ardından kurulan Kültürpark Platformu’nun bileşenleri düzenledikleri çalıştayla Kültürpark alanının geleceğini tartıştı.

İzmir Mimarlık Merkezi’nde düzenlenen çalıştayda konuşan Şehir Plancıları Odası İzmir Şube Başkanı Özlem Şenyol Kocaer, belediye yönetiminin projeyi kamuoyunun görüş, eleştiri ve önerilerini dikkate almadan hazırladığını hatırlatarak “Koruma amaçlı imar planları olmadan projenin onaya sunulmasının hatalıdır. Kültürpark alanına ilişkin yapılacak projelerin alanın doğal floara ve faunası, tariihsel, kültürel önemi dikkate alınarak doğal silüeti etkilenmeden, alan içerisindeki ağaç dokusu korunması gerekir” dedi.

‘KATILIMCI BİR SÜREÇ İŞLESİN’

Çalıştayda belediye tarafından hazırlanacak ‘Kültürpark Koruma Amaçlı Imar Planı’ yapım sürecinde sözümüzü, taleplerimizi temel ilkelerimiz çerçevesinde bilimsel temellere dayandırarak belirlemeyi amaçladıklarını anlatan Şenyol “Kültürpark’ın kültürel, tarihi değerleriyle birlikte mevcut ve yeni oluşturulacak fonksiyonların belirlenmesi (parkın ana fonksiyonu, alt fonksiyonları ve bileşenleri) ve bu fonksiyonların hangi amaçlar için (kamusal, ticari vd.) kullanılacağının değerlendirilmesi konularında politika ve öneriler geliştirilecektir” dedi.

ANKET SONUÇLARI AÇIKLANDI

Kültürpark’la ilgili 237 katılımcıyla yapılan anket çalışmasının sonuçları da aktarıldı. Ankete göre, Kültürpark en çok sosyal ve kültürel etkinlikler ile dinlenme ve spor amaçlı kullanılıyor. Kültürpark’ın hafızalardaki yeri, toplumsal bellekteki önemi, doğal ortamı ve eğlence mekanları sunmasından dolayı seviliyor. Ayrıca, Kültürpark’ta rahatsızlık duyulan konuların başında düzensizlik, beton fazlalığı, bakımsızlık, güvenlik eksiği, gürültü, kirlilik, çiçeklendirme azlığı başta geliyor. Talepler arasında, yeşil alanların arttırılması, otoparkın kaldırılması, kültür sanat etkinlerinin artması, temizliğe önem verilmesi istendi.

Çalıştay, Kültürpark’a ilişkin çeşitli başlıkların yer aldığı atölye çalışmalarıyla devam etti. Atölye çalışmalarının ardından sonuç metni açıklanacak. (İzmir/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Mayıs 2018 13:01

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