Didim’de SES yöneticisine, kahve dökülen önlüğünü çıkardı diye mobing

Didim'de SES Yönetici Gülçin Akın'a uygulanan mobinge tepki gösterildi: Kahve döküldüğü için önlüğünü çıkardı, 'önlük giymiyor' diye ifadesi alındı.

Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Aydın şubesi Didim temsilcilik binasında temsilcileri Gülçin Akın'a uygulanan mobbingi protesto etti. Aydın SES Şube Başkanı Hüseyin Demirkapı üyeleri ve temsilcileri Akın hakkında Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü tarafından soyut suçlamalarda bulunularak ifadesi alındığını belirtti. “İş yavaşlatıyor, hizmette yavaşlamaya neden oluyor” suçlaması yapılarak Akın’ı suçlamak için tüm personelin ifadesinin alındığını söyleyen Demirkapı, Akın’ın yalnız olmadığını belirterek, hastane yönetimini mobbing suçu işlemekten vazgeçmeye çağırdı. Yemekhanede kahve döküldüğü için önlüğünü çıkaran Akın’a “önlük giymedi” diye tekrar ifade alındığını belirten Demirkapı mobbing uygulayan hastane yönetimin uyardı.

KİŞİSEL KANAATLERE DAYANAN SİSTEMATİK SORUŞTURMALAR

Didim SES Yürütme Kurulu Üyesi olan Gülçin Akın hakkında, Didim Devlet Hastanesi Sağlık ve Bakım Hizmetleri Müdürünün kişisel görüşlerini içeren ve herhangi bir somut dayanağı bulunmayan dilekçesi üzerine soruşturma başlatıldığını belirten SES Didim Temsilciler Kurulu Başkanı Selçuk Altınok şöyle konuştu: “Gülçin Akın’ın etkin savunma hakkını kullanabilmek adına talep etmiş olduğu belgeler ve çalışma listeleri tarafına verilmemiştir. Soruşturma esnasında tüm röntgen birimi personelinin ifadelerine başvurulmuş, Gülçin Akın’ın görev disiplini ve iş ahlakı sorgulanmış, birim personeli arasında çalışma barışını zedeleyici bir tavır sergilenmiştir. Söz konusu soruşma devam etmekte iken, 03.05.2018 tarihinde öğle yemeği esnasında yemekhanede önlük giymediği gerekçesi ile arkadaşımız hakkında tutanak tutulmuştur. Yemekhane gibi personelin kalabalık olduğu bir yerde “neden önlüğün yok” tarzında bir yaklaşımın kabul edilebilir yanı yoktur. Kaldı ki personelin öğle yemeğine önlükle gitmesi gibi bir zorunluluğu da bulunmamaktadır. Bu konuda önce savunması istenmiş, verilen savunmanın ardından hakkında soruşturma başlatılmıştır. Kişisel kanaat ve yargılara dayanan, sistematik bir hal alan bu soruşturmalar mobbing niteliğindedir.”

PERSONEL SAYISI YETERSİZ

Röntgen biriminde PDC sayısı altında personel görev yapmakta olduğunu ve bu durumun iş yükünü artırdığına da değinen Altınok, “Kanunda radyasyonla çalışılan birimlerde haftalık çalışma süresi 35 saat olarak belirtilmiş olmasına rağmen, röntgen biriminde çalışan personel bu sürenin üzerinde mesai yapmaktadır. Zaten geriye dönük çalışma listeleri ve günlük alınan hasta sayısı incelendiğinde, iş yavaşlatma ya da az hasta alma gibi iddiaların tamamen asılsız olduğu, suçlamaların tersine özverili, disiplinli ve hızlı çalışıldığı görülecektir. Özellikle saat 15:00’den sonra röntgen biriminde tek bir nöbetçi kalmakta, bu personel de acil röntgen, acil tomografi ve poliklinik röntgen hastalarına aynı anda hizmet vermektedir. Tomografi biriminin hastanenin bir alt katında bulunması nedeniyle, tomografi çekimi esnasında röntgen bölümünde hasta birikimi olmakta, bu da hastalarla çalışanları karşı karşıya getirmektedir. Bu hususta arkadaşımızın başhekimliğe vermiş olduğu dilekçeye rağmen bu konuda herhangi bir girişimde bulunulmamıştır” diye konuştu.

‘YASALARIN UYGULANMASINI TALEP ETMEK SUÇ DEĞİL’

Açıklamanın devamı şu şekilde: “Temsilcimiz Gülçin Akın’ın radyasyona tabii işlerde çalışanlarla ilgili yasal mevzuatın uygulanması, adil görevlendirme yapılması, hasta ve personel mağduriyetlerinin önüne geçilmesi için önlem alınması dışında herhangi bir talebi olmamıştır. Yasaların uygulanmasını talep etmek her çalışanın hakkı olduğu gibi, sendika temsilcilerinin sorumluluk ve görevidir. Yasaların uygulanmasını talep etmek değil, uygulanmamasından sorumlu olmak suçtur.



Gülçin Akın hakkında bu zamana kadar herhangi hasta şikayeti olmamış, hakkında herhangi bir soruşma yapılmamıştır. Hakkında verilen dilekçenin, yasal haklarını savunan arkadaşımıza bir süredir devam eden yıldırmaya yönelik davranışların bir parçası olduğunu düşünmekteyiz. Bizler Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Aydın Şube ve Didim Temsilciliği olarak arkadaşımızın yanında olduğumuzu, soruşturmalar neticesinde hukuksal yollara başvuracağımızı, bu uygulamaların devam etmesi halinde her türlü yasal hakkımızı kullanacağımızı ifade ediyoruz. Bu sindirme ve yıldırma çabalarına, yönetici baskısına ve mobbinge karşı asla boyun eğmeyeceğiz.” (Aydın/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Mayıs 2018 12:19

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