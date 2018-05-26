Galatasaray'da seçim günü: Mustafa Cengiz açık ara önde

Galatasaray Kulübünün Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda oyların sayımı devam ederken açılan 11 sandık itibariyle Mustafa Cengiz açık ara önde.

Galatasaray Kulübünün olağan seçimli genel kurulunda oy sayımı işlemi sürerken, açılan 11'inci sandık sonunda Mustafa Cengiz, en yakın rakibinden 470 oy önde.

Galatasaray Lisesinde gerçekleştirilen kongrede, açılan 11'inci sandıktan Mustafa Cengiz'e 164, Dursun Özbek'e 72, Ozan Korkut'a 37 ve Ali Fatinoğlu'na ise 14 oy çıktığı duyuruldu. Toplam 289 oyun kullanıldığı sandıkta, 2 oyun ise geçersiz sayıldığı aktarıldı.

Açılan 11 sandık sonunda Mustafa Cengiz 1208 oya ulaşırken, Dursun Özbek 738, Ozan Korkut 328 ve Ali Fatinoğlu ise 129 oy topladı.

ADAYLAR VE YÖNETİM LİSTELERİ

MUSTAFA CENGİZ

Asil üyeler: Abdürrahim Albayrak, Yusuf Günay, Murat Ece, Kaan Kançal, Mahmut Recevik, Okan Böke, Dilek Kutlu, Dorukhan Acar, Ömer Cansever, Emre Erdoğan.

Yedek üyeler: Metin Karakaya, Banu Vahapoğlu Akgün, Erol Özmandıracı, Özgür Savaş Özüdoğru, İlber Aydemir.

DURSUN ÖZBEK

Asil üyeler: Metin Öztürk, Nasuhi Sezgin, Taner Aşkın, Rıza Tevfik Morova, İbrahim Ziyal, Levent Yaz, Osman Kocaman, Ercüment Erdem, Niyazi Yelkencioğlu, Dikran Gülmezgil.

Yedek üyeler: Cenk Eyüboğlu, Osman Aral, Fırat Uygur, Ceyda Üçer, Kayhan Berberoğlu.

OZAN KORKUT

Asil üyeler: Tuncer Hunca, Şener Macun, Burak Elmas, Adnan Öztürk, Fehmi Naci Cansun, Başar Yücel, Cem Ersan, Mete İkiz, Reşit Sinanlı, İsmail Gökhan Esin.

Yedek üyeler: Burak Altınbaşak, Tuba Toprak Tuncel, Tunca Hazinedaroğlu, Cenk Soyer, Cemal Murat Akar.

ALİ FATİNOĞLU

Asil üyeler: Deniz Gün Enön, Kemal Ersin Pirinç, Remzi Tözün, Ahu Yaşar Aydın, Levent Karadeniz, İbrahim Bozan, Cemal Dayıoğlu, Pınar Altuğ Tüfekçioğlu, Cenk Gönenç, Ali Araptarlı.

Yedek üyeler: Denizhan Ege, Arda Nal, Çetin Öner, Gürhan Ozanoğlu, Esat Akbülbül. (SPOR SERVİSİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 26 Mayıs 2018 19:11

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