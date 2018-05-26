Fotoğraf: Orhan Akkanat/AA
Galatasaray'da seçim günü: İlk sandıktan Mustafa Cengiz çıktı
Galatasaray Kulübünün Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda sandıklar açılıyor. Açılan ilk sandıkta 63 oyla Mustafa Cengiz birinci çıktı.
Galatasaray Kulübünün olağan seçimli genel kurulunda oy sayımı başlarken, açılan ilk sandıkta Mustafa Cengiz 63 oyla birinci durumda yer aldı.
Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen kongrede, açılan birinci sandıktan Mustafa Cengiz'e 63, Dursun Özbek'e 55, Ozan Korkut'a 14 ve Ali Fatinoğlu'na ise 10 oy çıktığı duyuruldu.
Toplam 144 oyun kullanıldığı sandıkta, 1 beyaz liste yer aldığı, 1 oyun ise geçersiz sayıldığı aktarıldı.
ADAYLAR VE YÖNETİM LİSTELERİ
MUSTAFA CENGİZ
Asil üyeler: Abdürrahim Albayrak, Yusuf Günay, Murat Ece, Kaan Kançal, Mahmut Recevik, Okan Böke, Dilek Kutlu, Dorukhan Acar, Ömer Cansever, Emre Erdoğan.
Yedek üyeler: Metin Karakaya, Banu Vahapoğlu Akgün, Erol Özmandıracı, Özgür Savaş Özüdoğru, İlber Aydemir.
DURSUN ÖZBEK
Asil üyeler: Metin Öztürk, Nasuhi Sezgin, Taner Aşkın, Rıza Tevfik Morova, İbrahim Ziyal, Levent Yaz, Osman Kocaman, Ercüment Erdem, Niyazi Yelkencioğlu, Dikran Gülmezgil.
Yedek üyeler: Cenk Eyüboğlu, Osman Aral, Fırat Uygur, Ceyda Üçer, Kayhan Berberoğlu.
OZAN KORKUT
Asil üyeler: Tuncer Hunca, Şener Macun, Burak Elmas, Adnan Öztürk, Fehmi Naci Cansun, Başar Yücel, Cem Ersan, Mete İkiz, Reşit Sinanlı, İsmail Gökhan Esin.
Yedek üyeler: Burak Altınbaşak, Tuba Toprak Tuncel, Tunca Hazinedaroğlu, Cenk Soyer, Cemal Murat Akar.
ALİ FATİNOĞLU
Asil üyeler: Deniz Gün Enön, Kemal Ersin Pirinç, Remzi Tözün, Ahu Yaşar Aydın, Levent Karadeniz, İbrahim Bozan, Cemal Dayıoğlu, Pınar Altuğ Tüfekçioğlu, Cenk Gönenç, Ali Araptarlı.
Yedek üyeler: Denizhan Ege, Arda Nal, Çetin Öner, Gürhan Ozanoğlu, Esat Akbülbül. (SPOR SERVİSİ)
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Son Düzenlenme Tarihi: 26 Mayıs 2018 15:48