Galatasaray'da Mustafa Cengiz yeniden başkan

Galatasaray Kulübünün Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda oyların tamamı sayıldı ve Mustafa Cengiz yeniden başkan seçildi.

Galatasaray Kulübünün Olağan Genel Kurul Toplantısı ve yapılan seçim sonucunda Mustafa Cengiz 2525 oyla yeniden başkan seçildi.

Galatasaray Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda 4 bin 803 kişinin oy kullandığı 20 sandığın sayımı yapıldı. Oyların 2525'ini alan mevcut başkan Mustafa Cengiz yeniden başkanlığa seçildi. Diğer adaylar Dursun Özbek 1361, Ozan Korkut 659, Ali Fatinoğlu ise 207 oy aldı.

Mustafa Cengiz seçime şu liste ile girmişti:

Asil üyeler: Abdürrahim Albayrak, Yusuf Günay, Murat Ece, Kaan Kançal, Mahmut Recevik, Okan Böke, Dilek Kutlu, Dorukhan Acar, Ömer Cansever, Emre Erdoğan.

Yedek üyeler: Metin Karakaya, Banu Vahapoğlu Akgün, Erol Özmandıracı, Özgür Savaş Özüdoğru, İlber Aydemir. (SPOR SERVİSİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 26 Mayıs 2018 21:28

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