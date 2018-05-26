YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan Cerrahpaşa açıklaması

YÖK Başkanı Yekta Saraç Muharrem İnce'nin ziyaretinin ardından Cerrahpaşa dekanının görevden alınmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, CNN Türk televizyonunda yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin ziyaretinin ardından Cerrahpaşa dekanının görevden alınmasıyla ilgili “Çok başarılı bir dekan kendisini hem tanırım hem severim ama görevden aldık” dedi.

Muharrem İnce'nin ziyaret ettiği dekan baskıyla istifa ettirildi

Hakan Çelik’le ‘Hafta Sonu’ programına katılan YÖK Başkanı Saraç, Cerrahpaşa dekanı Dekanı Prof. Dr. Alaattin Duran’ın görevden alınmasıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi “Dekanı severim. Cerrahpaşa ziyaretinde siyasi bir durum söz konusu orası bir fakülte bahçesi. Orada bir merkez açılışı vardı. Oradaki insanlar elbetteki sorunları öğrencilerle de tartışacaklar. Ama oradakilerin önceliği öğrencilik. Seçmen kitlesi değil. İstifa etti ama hakkında işlem yapmadık. Bu konu tartışılmalı. Bu süreç idareciler tarafından doğru yönetilmeli. Dekana yönelik herhangi bir tavır söz konusu değil. İdareciler durumu yönetemedi” dedi.

Saraç'ın açıklamalarından satır başları:

YÖK GEREKLİ Mİ?

"Ufak bir anekdot. Çok genç yaşta YÖK üyesi oldum. Eski başkan Erdoğan Teziç Hoca bana "YÖK kalksın YOK olsun' diyenlerden biri olarak başkan oldum" demişti. Öğrenci ve üniversite sayısı çok fazla. Koordinasyon gerekiyor, kural koyacak, düzenleme yapacak, bu kurallar denetlenecek. İşte bunların hepsi YÖK." (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Mayıs 2018 10:52

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