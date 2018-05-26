Seçim Günlüğü (26 Mayıs 2018)

ANKARA'DA SAADET PARTİLİLERE SALDIRI: 7 YARALI

Ankara’da seçim çalışması yürüten Saadet Partililere saldırı düzenlendi. MHP'li bir grubun gerçekleştirdiği iddia edilen saldırıda 7 kişi yaralandı.

Ankara'da Saadet Partililere saldırı: 7 yaralı Ankara'da gece saatlerinde bayrak asma çalışması yapan Saadet Partililere saldırı düzenlendi. Saldırıda 7 kişi yaralandı.

GEÇİCİ ADAY LİSTELERİ AÇIKLANDI

Seçime katılacak 8 siyasi partinin geçici aday listeleri belli oldu.

Geçici aday listeleri açıklandı Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararına göre, seçime katılacak 8 siyasi partinin geçici aday listeleri belli oldu

DEMİRTAŞ EVRENSEL'İN SORULARINI YANTILADI

Bu ülke Çankaya’dan cezaevine gideni gördü de, cezaevinden Çankaya’ya gideni ilk defa görecek: F Tipinden Çankaya Köşkü’ne.

Demirtaş: TRT’ye çıksam geçmişte söylediklerim için özür dilerim Selahattin Demirtaş, cezaevinden Evrensel'e konuştu: TRT, 7 Haziran döneminde HDP’ye toplamda 2 saat falan zaman ayırmışlardı, şimdi ise 'sıfır' saat.

EVRENSEL MUHABİRLERİ HER KESİMDEN EMEKÇİLERLE SEÇİMİ KONUŞUYOR

*Ankara'da MHP’ye oy veren işçinin şu sözleri MHP’nin içinde bulunduğu durumu özetliyor: Partimizi seviyoruz ama Erdoğan’ın tek adam olmasını istemiyoruz. O nedenle bu seferlik CHP’ye oy vereceğiz. İyi Parti de olabilir...

Ankara'da işçilerle seçim sohbeti: Kriz de istemiyoruz tek adamı da OSTİM ve ODTÜ'deki işçilerle seçimleri konuştuk. AKP'li işçiler, 'Partimizi seviyoruz ama Erdoğan'ın tek adam olmasını istemiyoruz' dedi.

* Diyarbakır'da yıllardır duvarın dibinde iş beklediklerini söyleyen hamallar, yıllardır hallerinin sorulmadığını belirterek, seçimlerde kendileri için bir şeyin değişeceğinden pek umutlu değiller.

Demirtaş: TRT’ye çıksam geçmişte söylediklerim için özür dilerim Selahattin Demirtaş, cezaevinden Evrensel'e konuştu: TRT, 7 Haziran döneminde HDP’ye toplamda 2 saat falan zaman ayırmışlardı, şimdi ise 'sıfır' saat.

*Polatlı'da AKP, MHP, HDP ve İYİ Partiye oy veren işçilerle 24 Haziran seçimini konuştuk.

Polatlı’da seçimi, işçilerin grevden ne öğrendikleri belirleyecek AKP, MHP, HDP ve İYİ Partiye oy veren işçilerle 24 Haziran seçimini konuştuk.

*Muhalefeti destekleyen Kocaeli Esentepeliler HDP’nin barajı aşması gerektiğinde hem fikir. AKP’ye oy verenler Esentepeliler ise ekonomideki olumsuz gidişatı daha çok dış güçlere bağlıyor.