Öğrenci velilerinden 'Bu paralar nereye gidiyor' tepkisi

Çocuklarından sürekli farklı gerekçelerle para talebinde bulunulmasından rahatsız olan veliler 'Bu paralar nereye gidiyor?' sorusuna yanıt alamadılar.

Sadiye ESER

İstanbul’un Sultangazi ilçesi Yunus Emre Mahallesi’nde bulunan Mehmetçik İlköğretim Okulu yöneticilerinin kermes, gezi, tiyatro gibi etkinlikler altında sürekli öğrencilerden para talebinde bulunmasının ardından son olarak okul bahçesine ücretli oyun parkı yapılması öğrenci velilerinin tepkisine yol açmıştı. Tepkilerini okul önünde gerçekleştirdikleri protesto eylemleri ile gösteren velilerin talebi ise, hala görevde bulunan okul müdürünün görevinden alınması.



Biri ilkokula, diğeri ortaokula giden iki çocuğu bulunan velilerden Ayfer Şen, muhakkak her hafta okul yönetiminin bir gerekçe ile kendilerinden para talebinde bulunmasından bıktıklarını ifade etti.



“Yok tiyatro 5 TL, yok mürekkep bitti 3 TL, o bitti, bu bitti. 5 TL, 10 TL, 20 TL derken sürekli para isteniyor bizden" diyen Şen, son olarak yine 25 TL istendiğinde öğrenci velilerinin kendi aralarında seçtiği ve sınıf annesi denilen velinin çocuğunu "neden para vermiyorsun” diye sıkıştırdığını belirtti. Şen, "Çocuk da eve ağlayarak geldi. ‘Anne sen vermiyorsun, herkes veriyor ben üzülüyorum, ağlıyorum’ dedi. Sınıf annesiyle tartıştık. Milli eğitimi arayarak yaşananları söyledik. O da bize ‘biz gereken yardımı yapıyoruz. Bir lira dahi vermeyin’ dediler. Ama karşı taraf bizi sıkıştırıyor. Çocuklarımız mağdur oluyor” diye konuştu.

‘OKULUN SPOR SALONU BAŞKA OKULA KİRALANDI’

Düzenlenen kermes için de yine kendilerinden para istendiğine aktaran Şen, tepkisini “Kermes için gelip benden ayrı para istiyor, çocuğumdan ayrı para isteniyor. Biz burada para basmıyoruz. Dar gelirli vatandaşlarız. Ben burada iki çocuk okutuyorum, akşama kadar 3-5 TL terzi işi yaparak. Nasıl yetiştirelim. Benim gibi bir sürü kişi var” sözleriyle dile getirdi.



Okulun spor salonunun ise başka bir okula kiralandığını aktaran Şen, kendi okullarındaki çocukların bu nedenle 23 Nisan’ı bir hafta öncesinden kutladığını ifade etti.



Şen, okul bahçesine yapılan park için yine kendilerinden para talebinde bulunması konusunda ise tepkisini şu sözlerle dile getirdi: “10 TL getiren balona biniyor. Getirmeyen sınıftan çıkarılmıyor. Parası olan binecek olmayan camdan bakacak. Böle bir şey olamaz. Müdür görevden alınsın istiyoruz. İnsan gibi insan gelsin. Dini, ırkı, siyasete hiç önemli değil. Hangi siyasetten olursa olsun fark etmez. Yeter ki insan olsun.”

‘SÜREKLİ SÜREKLİ PARA İSTENMESİNDEN BIKTIK’

Velilerden Derya Karatay da, bugüne kadar yaşadıklarının üstüne son olarak yapılan park için kendilerinden yine para talebinde bulunulmasının her şeyin tuzu biberi olduğunu ifade etti.



Sene başından beri farklı gerekçelerle kendilerinden para talep edilmesinden bıktıklarını dile getiren Karatay, öğrencilerden para toplamak istemeyen öğretmenlerin de okul yönetiminin baskısına maruz kaldığını kaydetti. Karatay, veliler olarak ne istediklerini ise “Okuldaki baskıya son verilsin istiyoruz. Okulumuz kesinlikle ticarethane değildir, eğitim yuvasıdır. Bu gidişata yetkili merciler tarafından bir dur denilmesini istiyoruz. Çocuklarımız kesinlikle parasız, eşit ve bilimsel eğitim almalarını istiyoruz” sözleriyle dile getirdi.

‘BU PARA NEREYE GİDİYOR?’

Okul yönetiminin sürekli para talep etmesinden artık bıktığını söyleyen bir diğer öğrenci velisi de Netice Aytuç. Geçinmekte zorlanırken kendilerinden her fırsatta para istenmesine anlam veremeyen AYTUÇ, “1 ya da 10 TL önemli değil. Sürekli isteniyor. O kadar öğrenci var. Her birinden 10 TL alındığını düşünür ve hesaplarsak çok fazla paraya denk geliyor. Bu para nereye gidiyor?” diye sordu.

‘BURADAKİ AİLELER DAR GELİRLİ AİLELER’

Okul Aile Birliği üyesi Seçil Sarıgül ise, öğrenci velilerinin zaten dar gelirli olduğunu ve kendilerinden sürekli para istenmesinden rahatsız olduklarını ifade etti. Okul Aile Birliği içerisinde yer almasına rağmen kendilerine bu konularda danışılmadığı gibi bilgi de verilmemesinden şikayet eden Sarıgül, “Aileler bu kadar para verse zaten başka yere gönderir. Spor salonları başkalarına kiralanıyor. Ama biz spor salonunu kendimiz doğru düzgün kullanmıyoruz. Bunun yanı sıra yılsonu partisi yapmak istedik, son senemiz diye 50 TL istiyor. Başka yerde yapmamıza izin vermiyor” ifadelerini kullandı.

‘MAKBUZ KESERSEM VERGİ VERİRİM DEDİLER’

Velilerden Gürfiye Gürbüz ise okul bünyesindeki Pınar Karşıyaka Spor Kulübü’nde yaşanan usulsüzlüklerden dertli.



Çocuklarını bu kulübe yazdırırken kendilerinden 300 TL kayıt parası ve her ay 60 TL aidat alındığını, ancak makbuz talebinde bulunduklarında ise verilmediğini paylaşan Gürbüz, bu konuda ısrarcı olduklarında da tehdit edildiklerini söyledi.

‘İDARE OKUL İLE LGİLENMİYOR’

Okul idaresinin okulun hiçbir şeyiyle ilgilenmediğini ifade eden velilerden Esin Taştan da “Ben sınıf annesi olarak askımı kendim taktım. Matkapla duvarı ben deldim. Gidin tuvalette bakın rezil bir durum. Aidat yasak diyorlar ama bunu bağış adı altında alıyorlar. 40 TL alıyorlar” diyerek, bu sorunlar ve usulsüzlükler nedeniyle okul müdürünün görevden alınmasını bekledikleri ifade etti. (MA)

Veliler, öğrencilerden sürekli para istenmesini protesto etti

Veliler: Müdür istifa edinceye kadar mücadeleye devam

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Mayıs 2018 09:39

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