Demirtaş: Dolardaki yükselişi de enflasyonu da işsizliği de yeneceğiz

HDP Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. 'Bir oy HDP’ye 1 oy Demirtaş’a' diyen Demirtaş, çalışmalara destek verilmesini ifade etti.

Demirtaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Ayrım yapmadan, herkese barış ve kardeşlik mesajı verin. Barışmayı başaracağız, dolardaki yükselişi de enflasyonu da işsizliği de yeneceğiz. Kamplaşma ve kutuplaşmaya asla prim vermeyin. İyiliği ve güzelliği her yere götürün lütfen. Hepinize başarılar, kolaylıklar diliyorum."

"Herkese günaydın. Umudun büyüdüğü bir gün diliyorum. Bugünü sakın boş geçirmeyin. Bir oy HDP’ye 1 oy Demirtaş’a diyerek çalışmalara destek olun lütfen. Ben cezaevindeyim ama yüreğim sizinle."

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Son Düzenlenme Tarihi: 26 Mayıs 2018 08:29

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