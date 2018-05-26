Demirtaş: Bizi saymak zor 6 milyon kişi bir hücrede kalıyoruz

HDP Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Bugün bir uçak geçti üstümüzden. El salladım. Yolcular da pencerelere toplaşıp “Aaa! Demirtaş” deyip bana el salladılar. Ben de bağırarak “Seçilirsem çiftçilerin kullandığı mazottan tek kuruş vergi almayacağız” dedim.

Acaba devletin c.evi imkânlarını kullanmak suretiyle yaptığım bu propaganda, seçim kanunlarına aykırı mıdır sevgili YSK? Diğer adaylara haksızlık olmuş mudur? Ne de olsa adalet konusunda çok duyarlısınız (!)

Bitişiğimizde yeni bir c.evi yapılıyor. İnşaattaki işçilere seslendim “Seçilirsem güvencesiz, kaçak, taşeron işçiliği tümden kaldıracağız. İş cinayetleri olmayacak, çalışma süreleri kısaltılacak. Asgari ücret 3.000 TL olacak. Emekçinin hakkını kimseye yedirmeyeceğiz” dedim.

“Edirne’ye c.evi değil daha fazla okul ve hastane yapacağız” diye devam ettim. Duydular mı bilmiyorum ama inşaat sesleri bir süre durdu. Dünya bir dakikalığına güzelleşti.

İftar için yan hücredeki arkadaşlara elma attık. Önce gökten 3 elma düştü sandılar. “Yok yok, biz attık” diye seslendim. “Seçilirsem yargı bağımsız, adil ve tarafsız olacak. Tek bir masum yurttaşımız bile c.evine girmeyecek, hasta tutsaklar derhal serbest bırakılacak” dedim.

Seçilmem için dua ettiler, “Allah kabul etsin” dedim. O sırada sayım için geldiler. Bizi saymak biraz uzun sürüyor. 6 milyon kişi bir hücrede kalıyoruz.

Sevgili günlük, bugünkü seçim çalışmalarımı tamamlamak üzere birazdan mitinge katılacağım. Mitingimin tek izleyeni Abdullah Bey, aşırı yüklenmeden kısa devre yapacak diye kaygılıyım :)

Ama olsun. Ben yine de bugünkü mitingde barışın, kardeşliğin, eşitliğin güzelliğini bir kez daha anlatacağım. Bıkmadan usanmadan anlatacağım, ta ki barış gerçekleşene kadar. Abdullah’a hep söylüyorum, “Sen yanmasan, sen yanmasan, sen yanmasan nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa” :)

'Bir oy HDP’ye 1 oy Demirtaş’a' diyen Demirtaş sabah saatlerinde de açıklamalarda bulundu. Demirtaş çalışmalara destek verilmesini istedi.

"Ayrım yapmadan, herkese barış ve kardeşlik mesajı verin. Barışmayı başaracağız, dolardaki yükselişi de enflasyonu da işsizliği de yeneceğiz. Kamplaşma ve kutuplaşmaya asla prim vermeyin. İyiliği ve güzelliği her yere götürün lütfen. Hepinize başarılar, kolaylıklar diliyorum."

"Herkese günaydın. Umudun büyüdüğü bir gün diliyorum. Bugünü sakın boş geçirmeyin. Bir oy HDP’ye 1 oy Demirtaş’a diyerek çalışmalara destek olun lütfen. Ben cezaevindeyim ama yüreğim sizinle."

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Son Düzenlenme Tarihi: 26 Mayıs 2018 14:00

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