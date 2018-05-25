Dışişleri Bakanlığı: Menbic'de yol haritası belirlendi

Dışişleri Bakanlığı, 'Türkiye-ABD Çalışma Grubu'nun Menbic'de yürütecekleri iş birliği için bir yol haritasının ana hatlarını belirlediğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Menbic'de işbirliği için yol haritasının çerçevesinin çizildiğini belirtildi. Bakanlık ayrıca ABD ve Türk Dışişleri Bakanlarının 4 Haziran'da bir araya geleceğini de açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye-ABD Çalışma Grubu'nun Menbic’de yürütecekleri iş birliği için bir yol haritasının ana hatlarını belirlediğini açıkladı Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Suriye konulu Türkiye-ABD Çalışma Grubu'nun Suriye ve her iki tarafı ilgilendiren diğer işbirliği konularında sürmekte olan görüşmelere devam etmek amacıyla bugün Ankara'da toplandığı belirtildi.

"Taraflar, Menbic’de güvenlik ve istikrarın sağlanması hususunda yürütecekleri işbirliği için bir yol haritasının ana hatlarını belirlemiştir" ifadesinin kullanılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Çalışma Grubu'nun tavsiyelerini değerlendirmek üzere 4 Haziran'da bir araya geleceği kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy bugün Türkiye ile ABD arasında Suriye konulu toplantının gerçekleştirildiğini açıklamıştı. Görüşme yaklaşık 4,5 saat sürmüştü. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 25 Mayıs 2018 23:53

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