HDP’den seçim afişlerine yönelik saldırıya suç duyurusu

HDP, İzmir il binası çevresine astığı seçim afişlerine yönelik saldırıya dair suç duyurusunda bulundu.

HDP İzmir İl binasının etrafında bulunan reklam panolarına yapılan saldırıyla ilgili avukatl Arif Ali Cancı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu.

HDP’nin 24 Haziran seçimleri kapsamında İzmir'de cadde ve sokaklara astığı afişler il binasının bulunduğu yerlerde 20’li yaşlarda bir erkek tarafından parçalandı.

Konuya ilişkin açıklama yapan HDP İzmir İl Örgütü, şahsın birileri tarafından yönlendirildiği kanısında olduklarını belirtti. Partinin Avukat Arif Ali Cancı aracılığıyla yaptığı suç duyurusunda olaya ilişkin şunlara yer verildi:

"Olay yeni saldırıların habercisi, müvekkil partinin seçim çalışmalarında ciddi güvenlik sorunu yaratacak niteliktedir. Seçim öncesi yaşanması, şüphelinin kastı göz önüne alındığında olayda cebir ce tehdit kullanılarak müvekkil partinin siyasi faaliyetini engellemek ve mala zarar verme suçunun unsurları bulunmaktadır." (İzmir/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 25 Mayıs 2018 21:52

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