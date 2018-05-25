Bursa'da sel: 3 koyun öldü, araçlar mahsur kaldı

Marmara Bölgesi’nde etkili olan sağanak Bursa'da yaşamı olumsuz etkilerdi; araçlar mahsur kaldı, yollar trafiğe kapandı, 3 koyun öldü.

Marmara Bölgesi’nde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiliyor. Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesine 18 kilometre uzaklıktaki 800 haneli Taşpınar köyünde oluşan sel nedeniyle evler sular altında kalırken, 3 koyun boğuldu. Evlerdeki sular da itfaiye ekipleri tarafından boşaltıldı.

Bursa’nın Orhaneli yolu üzerindeki Doğancı Barajı yakınlarında ise sel suları nedeniyle araçlar yolda kaldı. Sel suları bir kamyonu sürüklerken, araç sürücüleri yola devam etmek için suların çekilmesini bekledi.

Bu arada merkez Osmangazi ilçesi Hüdavendigar Mahallesi’nden geçen Nilüfer Deresi’nin taşması nedeniyle birçok ev ve işyeri sular altında kalırken, özel bir kreşte mahsur kalan çocukları aileleri kucaklarında taşıdı.

Sağanak nedeniyle yaşanan sel sonucu kapanan Bursa-Orhaneli Karayolu'ndaki çalışmalar devam ediyor. Bursa-Orhaneli Karayolu üzerindeki Gümüştepe mevkiindeki yol ise trafiğe kapatıldı. Jandarma ekipleri, yolun sabaha kadar kapatıldığını belirtirken, ayrıca bölgeye ambulans da sevk edildi.

VALİ İZZETTİN KÜÇÜK: CAN KAYBI VE YARALI YOK

Fotoğraf: DHA

Bursa Valisi İzzettin Küçük de bölgeye geldi. Jandarma ekiplerinden bilgi alan Vali İzzettin Küçük, incelemelerde bulundu.

Bölgede 3 ayrı noktada büyük bir heyelan olduğunu belirten Vali Küçük, "Hemen müdahale edildi. AFAD ekipleri, karayolları ekipleri, belediye ekiplerimiz de burada. Yağmur yağmadığı takdirde sabaha kadar yolu açmış olacağız. Şu an can kaybı yok, yaralı yok. Allah beterinden korusun diyorum. Geçmiş olsun. Maddi hasarlar var, gömülen araçlar, kamyonlar var. Bazı köylerimizde tahrip olan birkaç bina var. Köyde mahsur kalan hiç kimse yok. Ulaşılamayan bir köy de yok. Buradaki yağmur, aralıksız uzun süreli yağdı ve şiddetli yağdı. Heyelana ve derenin taşmasına neden oldu. Şu anda hadise budur" ifadelerini kullandı. (Bursa/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 25 Mayıs 2018 21:21

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