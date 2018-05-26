ABDâ€™nin, Avrupaâ€™nÄ±n gÃ¶ÄŸsÃ¼ne dayadÄ±ÄŸÄ± silah

Avrupa'nÄ±n GÃ¼ndemi'nde bu hafta: ABDâ€™nin kararlarÄ± 'ABâ€™nin gÃ¶ÄŸsÃ¼ne dayanmÄ±ÅŸ silah' olarak nitelendiriliyor.Â

Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Heiko Maas, ABD’yi ziyaret ederek Ä°ran’la imzalanan nükleer antlaÅŸmanÄ±n iptali ve ülkeye yönelik yaptÄ±rÄ±mlar konusunda görüÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulundu. Sonuç çÄ±kmadÄ±. AB ve Almanya’nÄ±n bundan sonra ne yapacaÄŸÄ± bilinmiyor. ABD ile tek sorun Ä°ran deÄŸil, Trump’Ä±n AB’den ihraç edilen çelik ve alüminyuma getirmeyi planladÄ±ÄŸÄ± gümrük vergisi cezalarÄ± da sorun yaratÄ±yor. ABD’nin kararlarÄ± “AB’nin göÄŸsüne dayanmÄ±ÅŸ silah” olarak nitelendiriliyor.

Ä°NGÄ°LTERE VE ABD’NÄ°N EN ÖZEL Ä°LÄ°ÅžKÄ°SÄ°: SAVAÅž

Öte yandan Ä°ngiltere ve ABD arasÄ±nda, “özel iliÅŸki” olarak tarif edilen, bir tarihsel yakÄ±nlÄ±k mevcut. Bu yakÄ±nlÄ±k ise en iyi savaÅŸ politikalarÄ±nda görülüyor. En çok Afganistan ve Irak iÅŸgalinde bu “özel iliÅŸki” tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ± ve kamuoyu tarafÄ±ndan eleÅŸtirildi. The Guardian gazetesi YazarÄ± Owen Jones, bu haftaki köÅŸe yazÄ±sÄ±nda, Britanya’nÄ±n Trump ile yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ± (veya ABD) yüzünden BritanyalÄ± gençlerin Afganistan’da anlamsÄ±z bir felakete gönderilmemesi ve buna karÅŸÄ± durulmasÄ± gerektiÄŸini yazÄ±yor.

SENDÄ°KAL MÜCADELE DE DÖNÜM NOKTASI MI?

Fransa’da emekçiler yaÅŸanan tüm mücadeleleri birleÅŸtirmeyi hedefleyen 26 MayÄ±s (bugün) gösterisine hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamladÄ±. Geçen hafta sayfamÄ±zda çaÄŸrÄ±sÄ±nÄ± yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu gösterinin çaÄŸrÄ±sÄ± bir haftadÄ±r yoÄŸun tartÄ±ÅŸma konularÄ±ndan birisi oldu. Özellikle de Fransa’nÄ±n en büyük konfederasyonu olan CGT’nin ülkenin neredeyse tüm sol partilerinin imzacÄ±sÄ± olduÄŸu bir çaÄŸrÄ±ya imza atmasÄ±, sendikal mücadele açÄ±sÄ±ndan yeni bir döneme girilebileceÄŸine dair tartÄ±ÅŸmalarÄ± da beraberinde getirdi. Zira, CGT’de, diÄŸer iÅŸçi konfederasyonlarÄ± gibi, 1990’lardan itibaren siyasi partilerden baÄŸÄ±msÄ±z kalabilme gerekçesiyle, hiçbir zaman siyasi partilerle ortak bir yürüyüÅŸ çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunmamÄ±ÅŸtÄ±. Uzun yÄ±llardÄ±r sendikal hareket üzerine çalÄ±ÅŸma yapan bir akademisyenin kaleme aldÄ±ÄŸÄ± yazÄ±da, uzun yÄ±llardÄ±r yaÅŸanan yenilgilerden sonra güçler dengesi açÄ±sÄ±ndan sendikal cephede artÄ±k bir dönüm noktasÄ±na gelindiÄŸi fikrinin yaygÄ±nlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± savunuluyor.

GÖÄžÜSE DAYANAN SÄ°LAH

Jörg KRONAUER

Junge Welt

Almanya ve Avrupa BirliÄŸi (AB), ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump’Ä±n çelik ve alüminyum satÄ±ÅŸÄ±na getirmek istediÄŸi gümrük vergisi cezalarÄ±nÄ± püskürtebilir mi?

Brüksel ile Washington arasÄ±nda bu konuda anlaÅŸmaya varma ÅŸansÄ± oldukça düÅŸük. Geçen hafta AB devlet ve hükümet baÅŸkanlarÄ±, Trump’Ä± planÄ±ndan vazgeçirecek bir teklif sundu. KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak daha iyi koÅŸullarla birbirinin pazarÄ±na girmenin saÄŸlanmasÄ± amaçlanÄ±yor. ÖrneÄŸin ABD otomobillerinin Avrupa’ya giriÅŸindeki gümrük vergileri düÅŸürülecek. Dünya Ticaret Örgütü’nün reformlarÄ± ve iki yanlÄ± ihracat kurallarÄ±nÄ±n basitleÅŸtirilmesi üzerine görüÅŸülecek ve her ne kadar Rusya’dan boruyla gelen gazÄ±ndan üçte bir oranÄ±nda pahalÄ± olsa da ABD’nin hidrolik sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ gazÄ± yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±lacak. Bunun karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda Brüksel, Trump’Ä±n 1 Haziran’da sona ereceÄŸini duyurduÄŸu gümrük vergisi muafiyetinin süresiz uzatÄ±lmasÄ±nÄ± talep ediyor. AB, göÄŸsüne silah dayanmÄ±ÅŸ biri gibi pazarlÄ±k yapmayacaÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± çiziyor. EÄŸer Washington tehditlerini geri çekerse görüÅŸmelere ve tavizlere hazÄ±r olunduÄŸu belirtiliyor.

Trump hükümeti buna yanaÅŸmÄ±yor. ABD BaÅŸkanÄ± son teklifini, yapÄ±lmasÄ± gereken gibi AB Merkez BankasÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla deÄŸil de Berlin’le kavgalÄ± Polonya hükümeti aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla iletti. AB’den ABD’ye ihraç edilen çelik ve alüminyumun 2017 yÄ±lÄ±ndakinin yüzde 90’Ä±na indirilmesi isteniyor. Buna da AB yanaÅŸmÄ±yor. AB Ticaret Komiseri Cecilia Malmström, Trump’Ä±n teklifini yetersiz olarak niteleyerek, AB’nin de ABD’ye karÅŸÄ± gümrük vergisi yaptÄ±rÄ±mÄ± uygulamasÄ±ndan, ilk kez çok ciddi olarak, söz etti. AB de ABD’den gelen viski, Harley-Davidson motorsikletleri ve portakal suyuna gümrük vergisi cezasÄ± uygulayabilir. AB’nin uygulamaya sokacaÄŸÄ± gümrük vergisi cezasÄ± ABD’ye 1.4 milyar avroya mal olacak. ABD’nin AB’ye uygulayacaÄŸÄ± ceza da tahminen 1.4 milyar avro.

Ancak Trump’Ä±n tehdidi sadece çelik ve alüminyumla sÄ±nÄ±rlÄ± deÄŸil, daha önce otomobil ihracÄ±na gümrük vergisi cezasÄ± getirme tehditiyle Almanya’yÄ± hedef almÄ±ÅŸtÄ±. Almanya, ABD’ye 2017 yÄ±lÄ±nda 29 milyar avroluk otomobil ihracÄ±nda bulundu. Ä°ÅŸte bu tepesinde sallanÄ±p duran Demoklesin KÄ±lÄ±cÄ± nedeniyle, Almanya masaya oturmak zorunda.

AB ekonomi ve ticaret bakanlarÄ± Ä°ran’a yönelik ABD yaptÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± da gündeme aldÄ±. Berlin ve Brüksel, Ä°ran’la imzalanan nükleer anaÅŸmayÄ± kurtarmak ve Avrupa ÅŸirketlerinin Ä°ran’la ticaretini korumak istiyor. Ancak parasÄ±nÄ± ABD’de kazanan AB ÅŸirketleri Washington’Ä±n yaptÄ±rÄ±mlarÄ±na uymak zorundalar yoksa cezalandÄ±rÄ±lacaklar. ABD’de elde ettikleri kazanç, Ä°ran’dakinden çok yüksek olduÄŸundan Ä°ran’la iliÅŸkilerini yavaÅŸ yavaÅŸ da olsa kesmeye baÅŸladÄ±lar. ÖrneÄŸin FransÄ±z petrol tekeli Total, dünyanÄ±n en büyük petrol sahasÄ±ndan büyük bir pay almak için Ä°ran’a yatÄ±rÄ±m yapmayÄ± planlamÄ±ÅŸ olmasÄ±na raÄŸmen, ABD’de elde ettiÄŸi kâr çok yüksek olduÄŸu için bundan vazgeçmeye hazÄ±r.

AB ekonomi ve ticaret bakanlarÄ± bir çÄ±kÄ±ÅŸ yolu aradÄ±lar ama görünen o ki bulamadÄ±lar. Bir yandan ABD ile görüÅŸmeler sürdürülerek Ä°ran’da aktif olan ÅŸirketlere uygulayacak yaptÄ±rÄ±mlardan vazgeçilmesi veya yumuÅŸatÄ±lmasÄ±na çalÄ±ÅŸÄ±lacak, diÄŸer yandan da ABD’de aktif olmayan ÅŸirketlerin (bu durumda olan ÅŸirketler sadece küçük ve orta ölçekli ÅŸirketler) Ä°ran’la iliÅŸkileri teÅŸvik edilecek. Bu hedefle Avrupa YatÄ±rÄ±m BankasÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla teÅŸvikin yolu açÄ±ldÄ±. AB Komisyonu, ABD’nin gümrük cezasÄ± uygulamasÄ±ndan etkilenecek firmalarÄ±n tek taraflÄ± kararlar almalarÄ±nÄ±, cezaya boyun eÄŸmelerini de 1996 yÄ±lÄ±ndaki Blocking Statue uygulamasÄ±nÄ± tekrar hayata sokarak engellemeyi amaçlÄ±yor. Bunun hayata nasÄ±l geçirileceÄŸi ise bilinmiyor. ÖrneÄŸin Total, ABD ile arasÄ± bozulursa varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± nasÄ±l koruyacak?

(Çeviren: Semra Çelik)

TRUMP TALEP ETTÄ°ÄžÄ° DÄ°YE Ä°NGÄ°LTERE GENÇLERÄ°NÄ° AFGANÄ°STAN’A GÖNDERMEMELÄ°

Owen JONES

The Guardian

Ne zaman öÄŸreneceÄŸiz? Daha kaç tane genç Britanya askeri, ABD baÅŸkanlarÄ±nÄ±n emri üzerine, yurt dÄ±ÅŸÄ±nda anlamsÄ±z felaketlerde katledilecek, sakat kalacak veya travmalar geçirecek? Irak ve Libya’ya (savaÅŸ) hazÄ±rlÄ±klarÄ±nda, savaÅŸÄ± eleÅŸtirenleri saf pasifistler ya da BatÄ±’nÄ±n eski dostlarÄ± Saddam Hüseyin ve Muammer Kaddafi’nin kalpsiz iÅŸe yaramaz salaklarÄ± olarak ÅŸeytanlaÅŸtÄ±rdÄ±lar.

Sonra ne oldu? Yüz binlerce insan öldü, milyonlarca kiÅŸi yaralandÄ± ve yurtlarÄ±ndan kopartÄ±ldÄ±, bu süre içinde cihatçÄ±lar ortaya çÄ±kmaya baÅŸladÄ±. Ä°ngiliz hükümetinin, Trump’Ä±n Afganistan’daki asker sayÄ±sÄ±nÄ± ikiye katlama talebine boyun eÄŸmesinin hiçbir mazereti olamaz. ABD tarihindeki en uzun süren Afgan savaÅŸÄ±nÄ±n tam bir felaket olduÄŸunu biliyoruz. Beyaz Saray’daki megalomanyaklar için kan dökülüyor, faturasÄ±nÄ± Ä°ngiliz gençleri ödüyor ve bunlarÄ±n aralarÄ±nda ergen yaÅŸta olanlar da var.

Trump baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± üstlenmeden önce, savaÅŸÄ± korkunç bir hata olarak nitelendirmesi de dikkat çekmiÅŸti.

YapÄ±lan bir ankete göre, BritanyalÄ±larÄ±n yüzde 56’sÄ± Afganistan’daki askeri müdahaleyi “yararlÄ±” görmüyor, sadece yüzde 25’i aksi görüÅŸü savunuyor. 456 Ä°ngiliz çatÄ±ÅŸmada öldü ve - bir araÅŸtÄ±rmaya göre- Afganistan ve Irak’ta görev yapan 220 bin personelin dörtte birinden fazlasÄ± yaralÄ±ndÄ±, hastalandÄ± veya psikolojik sorunlar yaÅŸadÄ±. ABD bu savaÅŸta trilyonlarca dolar harcadÄ±; (savaÅŸ) Britanya için de, milyarlara mal oldu.

Peki bunca harcamaya karÅŸÄ± gösterebileceÄŸimiz ne var ortada? On binlercesi sivil yüz binden fazla Afgan öldü, yine de hükümetin ülke topraklarÄ±nÄ±n sadece yüzde 56’sÄ± üzerinde hakimiyeti var. Taliban, tahminen ülkenin yüzde 70’inde aktif. Afyon üretimi geçen yÄ±l rekor seviyeye ulaÅŸtÄ±. BatÄ± destekli eski Afganistan CumhurbaÅŸkanÄ± Hamid Karzai’ye göre, savaÅŸ baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±kla sonuçlandÄ±. “Dört bir taraftan daha fazla saldÄ±rÄ±ya uÄŸruyoruz, daha fazla radikalleÅŸme ve aÅŸÄ±rÄ±laÅŸma var” diyor. “Afganistan’Ä±n evlerini, Afgan halkÄ±nÄ± hedef alÄ±p Afganistan’Ä±n dÄ±ÅŸÄ±ndaki bölgeleri, sÄ±ÄŸÄ±naklarÄ± hedef almadÄ±” derken batÄ±yÄ± suçluyor.

Trump baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± üstlenmeden önce, savaÅŸÄ± “korkunç bir hata”, “tam bir felaket” ve “tam bir israf” olarak tanÄ±mlamÄ±ÅŸtÄ±. Åžimdi sadece kendi genç vatandaÅŸlarÄ±nÄ± bu “korkunç hata” için ölmek ve acÄ± çekmek için göndermekle kalmÄ±yor, bizim gençlerimizi göndermemizi talep ediyor. Trump’Ä± demokrasi ve barÄ±ÅŸa karÅŸÄ± demagojik bir tehdit olarak gören, sözüm ona Ä±lÄ±mlÄ±, mantÄ±klÄ± yorumcularÄ±n hepsi nerede? Seslerini yükseltecekler mi? Yoksa savaÅŸ isteyene kadar sadece yarÄ±-faÅŸist bir tehlike mi, ve ondan sonra, yeniden mantÄ±klÄ± bir devlet baÅŸkanÄ± mÄ± oluyor?

Trump’Ä±n maÄŸdurlarÄ± çok az dikkate deÄŸer görünüyor. Yemen’deki batÄ± destekli Suudi katliamÄ±, ve orada Trump yönetiminde altÄ± kat artan hava saldÄ±rÄ±sÄ±na ne demeli? Irak ve Suriye’deki Trump yönetimindeki hava saldÄ±rÄ±larÄ± nedeniyle sivil ölümlerdeki yüzde 215 oranÄ±ndaki artÄ±ÅŸa ne demeli? Trump’Ä±n, iÅŸgal altÄ±ndaki Filistin’deki ÅŸiddeti alevlendirmesine ne demeli? Bu adamÄ±n Ä°ngiliz savunma politikasÄ±nÄ± dikte etmesine izin verilmemeli. Trump talep ettiÄŸi için, hükümetin gençlerimizin hayatÄ±nÄ± rahatça hiçe saymasÄ±nÄ± izin verememeliyiz.

(Çeviren: Meryem Ülger)

FRANSA’DA DEMÄ°R YOLU Ä°ÅžÇÄ°LERÄ°NÄ°N 2018 MÜCADELESÄ°, HAREKETÄ° BÄ°RLEÅžTÄ°REBÄ°LÄ°R MÄ°?

Sophie BEROU*

Humanite

Bugün dernek, sendika ve siyasi partilerin güç birliÄŸi ile gerçekleÅŸtirecekleri gösteri, geride kalan 20 yÄ±la göre yeni bir okumayÄ± gerektiren iki yeni nitelik taÅŸÄ±yor: Birincisi güçler dengesini lehine deÄŸiÅŸtirmek için yapÄ±lan taktiksel tercih, ikincisi ise derinden deÄŸiÅŸmiÅŸ yeni tarihsel koÅŸullarda sendika ile siyasi partiler arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin (yeniden) kurulmasÄ± sorununu gündeme getirmesi.

Birinci okuma, toplumsal hareketin geniÅŸlemesi, özellikle de özel sektörlere yayÄ±lmasÄ±, mücadele eden farklÄ± sektörlerin ortaklaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nda yaÅŸanan zorluklarÄ± tahlil etme anlamÄ±na geliyor. Bugünkü koÅŸullarda, bilindiÄŸi gibi, Devlet Demir YollarÄ± ÅŸirketinde (SNCF), Air France (havayolu) ÅŸirketinde, üniversitelerde güçlü bir mücadele yaÅŸanÄ±yor. Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nda çalÄ±ÅŸanlarÄ±n ve aylardÄ±r -iniÅŸli ve çÄ±kÄ±ÅŸlÄ± olarak- yaÅŸlÄ± bakÄ±m evleri olan Ehpad’lardaki mücadeleler sürüyor. 22 MayÄ±s’taki ortak grev gününün gösterdiÄŸi gibi kamu hizmetinde hoÅŸnutsuzluk yüksek düzeylerde, keza aynÄ± tespit devlet hastaneleri için de yapÄ±labilir. Fakat tüm bu mücadeleleri, hiçbirinin özgünlüÄŸünü yok etmeden ve tümünün ortak yönünü öne çÄ±kartarak, nasÄ±l birleÅŸtirmek gerekir? Ortak talepleri oluÅŸturma zorluÄŸu sendikalarÄ±n çözmesi gereken devamlÄ± bir sorun olarak sürekli gündemde oldu. Bu sorun 2016’da iÅŸ yasasÄ±na karÅŸÄ± mücadele esnasÄ±nda, yasadan doÄŸrudan etkilenmeyen memurlarÄ±n düÅŸük hareketiyle gündeme geldi. Bugün ise tersi bir durum yaÅŸanÄ±yor, zira bu sefer de özel sektörlerden katÄ±lÄ±m düÅŸük. Ä°ki durumda da greve baÅŸvurma daha da zorlaÅŸtÄ±, zira bir yandan sosyal güvencesiz sözleÅŸme oranÄ± arttÄ±, diÄŸer yandan ise kolektif çalÄ±ÅŸmadaki zayÄ±flÄ±klar söz konusu. Bu koÅŸullarda, (Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel) Macron’un temsil ettiÄŸi neoliberal siyasi projeyi teÅŸhir eden büyük bir gösterinin gerçekleÅŸtirilmesi, büyük bir anlam taÅŸÄ±yor, zira geniÅŸ kesimleri çekmeyi mümkün kÄ±lÄ±yor.

Ä°kinci bir okuma ise sendikalizm ile siyasi partiler arasÄ±ndaki olasÄ± iliÅŸkilerin yeniden yapÄ±lanmasÄ±nÄ±n tahlil edilmesine dairdir. CGT’nin (Genel Ä°ÅŸ Konfederasyonu) Ulusal Konfederal Komitesi’nin 26 MayÄ±s’taki “halk seli”ne katÄ±lma kararÄ±ndan bu yana, Konfederasyonun 1990’lardan itibaren tarihine damga vuran siyaset ile baÄŸÄ±msÄ±zlaÅŸma süreci çizgisinden bir “kopuÅŸ” olduÄŸuna dair birçok yorum yapÄ±ldÄ±. Bu okumayÄ± not etmek gerekir ve 1995’den bu yana iÅŸ yasasÄ±nÄ±, sosyal korumayÄ± ve kamu hizmetlerini parçalamayÄ± hedefleyen farklÄ± karÅŸÄ±-reformlara karÅŸÄ± mücadele eden sendikal örgütler (CGT, FSU, Solidaires) içinde hükümeti geriletmek için gerekli güçler dengesinin nasÄ±l oluÅŸturulacaÄŸÄ± sorusunun ne kadar can alÄ±cÄ± bir ÅŸekilde gündemlerinde olduÄŸu üzerinde düÅŸünmek lazÄ±m. YukarÄ±da vurgu yapÄ±lan taktiksel sorunlar daha geniÅŸ bir çaÄŸrÄ±ya katÄ±lma tercihini aydÄ±nlatÄ±yor. Bu üç örgütün birçok militanÄ±, uzun yÄ±llar süren siyasi partilere baÄŸÄ±mlÄ± olmanÄ±n tehlikeleri üzerine yürüten iç kolektif tartÄ±ÅŸmalardan sonra, farklÄ± tarihsel koÅŸullarda artÄ±k, sendikalarÄ±n eleÅŸtiri ve taleplerinin daha geniÅŸ vatandaÅŸ çevreleri içerisinde yayÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlayabildiÄŸi oranda, siyasi partilerle eÅŸit bir düzeyde yeniden iÅŸ birliÄŸi yapmanÄ±n tasarlanabileceÄŸini düÅŸünüyor.

(Çeviren: Deniz Uztopal)



*Lyon II Üniversitesinde siyasi bilimci

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 MayÄ±s 2018 07:39

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