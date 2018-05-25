Çakıcı'ya af MHP'nin seçim beyannamesine girdi

MHP'nin 2 bölümden oluşan seçim beyannamesini hazırlandı. 'Kader mahkumlarına af' dikkat çeken vaatler arasında yer alıyor.

MHP'nin seçim beyannamesinde 'kade mahkumlarına af', 'sınavsız üniversite' ile 'vatandaşın kredi ve kredi kartı borcuna yapılandırma' vaatlerine yer verildi.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre MHP'nin, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi için seçim beyannamesi yarın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından Ankara Spor Salonu'nda açıklanacak.

Partinin iki bölümden oluşan beyannamesinin ilk bölümünde 15 Temmuz darbe girişiminin ardından referanduma giden süreç ve bu çerçevede cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin gerekçeleri ve neler getirdiği ile Cumhur İttifakı'nın hedefleri yer alacak.

MHP'nin seçim beyannamesinin ikinci bölümünde ise ekonomiden sağlığa, eğitimden af konusuna kadar vaadlerde bulunuluyor.

Beyannamede, emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetlerinin giderilmesi, vatandaşın kredi ve kredi kartı borcunun yapılandırılması ve 'kader mahkumlarına af' dikkat çekiyor. Bahçeli, son günlerde organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'ya af talebini birden çok kez dile getirmişti.

Beyannamede ayrıca eğitim alanında da sınava ihtiyaç kalmayacak bir sistem hedefi çerçevesinde sınavsız üniversite ile sağlık çalışanlarına yıpranma hakkı vaadi yer alıyor.

Beyannamede, ekonomide ihtiyaç duyulan yapısal reformların hızla hayata geçirileceği ve bu kapsamda vergi kanunlarının da sadeleştirileceği vaadinde de bulunuluyor.

Bu arada MHP, seçim kampanyasında kullanacağı ve "Cumhur İttifakı" ana ekseninde belirlenen sloganlarının yanında "Hilale yıldız ol" sloganı da kullanılacak. (Ankara/AA)

Bahçeli'den af istediği Alaattin Çakıcı'ya geçmiş olsun ziyareti

Alaattin Çakıcı kimdir?

Bahçeli, Alaattin Çakıcı’yı böyle savundu: Demirtaş kadar suçlu değil

Son Düzenlenme Tarihi: 25 Mayıs 2018 20:47

www.evrensel.net