Hamallar ve hurdacÄ±lar iÃ§in geÃ§im ile seÃ§im bir arada

DiyarbakÄ±r'da hamallar ve hurdacÄ±lar geÃ§im derdinden karar kara dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor.

Serpil BERK

FÄ±rat TOPAL

DiyarbakÄ±r

DiyarbakÄ±r’Ä±n BaÄŸlar ilçesinde geçimini çek çek arabasÄ± ile yük taÅŸÄ±yÄ±p hamallÄ±k yaparak saÄŸlamaya çalÄ±ÅŸanlarla ve hurdacÄ±larla seçimleri konuÅŸtuk. Ekonomik gidiÅŸatÄ±n hamallarÄ± ve hurdacÄ±larÄ± da etkilediÄŸini gördüÄŸümüz konuÅŸmalarda geçim derdi kara kara düÅŸündürüyor. YÄ±llardÄ±r duvarÄ±n dibinde iÅŸ beklediklerini söyleyen hamallar, yÄ±llardÄ±r hallerinin sorulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, seçimlerde kendileri için bir ÅŸeyin deÄŸiÅŸeceÄŸinden pek umutlu deÄŸiller.

Kemal(38) 10 yÄ±ldÄ±r hamallÄ±k yaparak yaÅŸamÄ±nÄ± idame ettirmeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatÄ±yor ve ekliyor: “Köyden Sur’a göç etmek zorunda kaldÄ±k, Sur’dan da buraya. Evimden çÄ±karabildiÄŸim eÅŸyam olmadÄ±. Neler yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ± bir ben bilirim, bir Allah. 5 çocuÄŸum var bazen keÅŸke evlenmeseydim diyorum. Kendi baÅŸÄ±na olursan geçinmen daha rahat oluyor, çocuklarÄ±n sorumluluÄŸu aÄŸÄ±r geliyor. 2 gün iÅŸ oluyor bazen 1 hafta hiç iÅŸ olmuyor. BaÅŸka illere gidip çalÄ±ÅŸamÄ±yorum çocuklarÄ±mdan dolayÄ±.” Kemal’e seçimlere dair ne düÅŸündüÄŸünü soruyoruz. “Oyumu DemirtaÅŸ’a vereceÄŸim çünkü yapÄ±cÄ± biri. Türkiye’nin ekonomik olarak kötüye gittiÄŸini düÅŸünüyorum fakat kimsenin haberi yok. Tek istediÄŸim ayrÄ±mcÄ±lÄ±k görmeden bir arada yaÅŸamak” olduÄŸunu söylüyor.

‘AYRIMCILIK YAPILMASINI Ä°STEMÄ°YORUZ’

Kemal’le konuÅŸurken merakla konuÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± dinleyen CiÄŸerci Cano olarak bilinen Ä°brahim söze giriyor: “Kendi içimizde birlik olmazsak her ÅŸey müstahaktÄ±r. Bina yapÄ±yoruz ama temeli saÄŸlam mÄ± diye bakmÄ±yoruz. Ä°nsanlar arasÄ±nda ayrÄ±mcÄ±lÄ±k yapÄ±lmasÄ±n istiyoruz. HalkÄ±n iradesine saygÄ± gösterilsin” diyor ve yanÄ±mÄ±zdan uzaklaÅŸarak karÅŸÄ± kaldÄ±rÄ±mda ki tezgahÄ±nÄ±n baÅŸÄ±na gidiyor.

‘BÄ°ZLER Ä°ÇÄ°N BÄ°RÅžEY DEÄžÄ°ÅžMEYECEK’

40 yaÅŸÄ±ndaki FÄ±rat’ta yÄ±llardÄ±r hamallÄ±k yaparak 6 kiÅŸilik ailesine bakmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirerek, “Önce ki zamana ve ÅŸimdiye bakÄ±yorum çok farklÄ±. Ä°ÅŸ yok. Bazen günde 50 TL kazanÄ±yorum nasÄ±l geçineceÄŸiz bu parayla? Çok zor zaten geçinemiyoruz. Seçim yaklaÅŸtÄ± oy versekte vermesekte bizim için aynÄ±” diyor.

Neden diye sorduÄŸumuzda ise “YÄ±llardÄ±r bu duvarÄ±n dibinde iÅŸ bekliyoruz. Kimse halimizi bile sormamÄ±ÅŸ, nasÄ±l yaÅŸÄ±yoruz ? Ne iÅŸ yapÄ±yoruz? bugüne kadar, o yüzden bizler için pek bir ÅŸeyin deÄŸiÅŸeceÄŸini sanmÄ±yorum” diyor.

‘HERKES BEN Ä°YÄ°YÄ°M YARIÅžINA GÄ°RMÄ°Åž’

HammallÄ±k yapan iÅŸçilerin yanÄ±ndan ayrÄ±lÄ±p BaÄŸlar’Ä±n ara sokaklarÄ±na giriyoruz bir hurdacÄ±nÄ±n önünde oturan gruba rastlÄ±yoruz. Seçimlere dair sohbet etmek istediÄŸimizi söyleyince HurdacÄ± dükkanÄ±nÄ±n sahibi Ali (30) hÄ±zlÄ±ca yanÄ±mÄ±zdan ayrÄ±lÄ±p oturmamÄ±z için sandalye getiriyor bize. Ali ile konuÅŸuyoruz ve herkes gibi onunda en büyük kaygÄ±sÄ± geçim. “4 yÄ±l önce bakÄ±rÄ± 16 TL’ye satÄ±yordum ÅŸimdi 27 TL oldu. Sac 2 TL idi ÅŸimdi 4.20 TL oldu, bu krizdir. GeçmiÅŸte bazen günde 1000 TL kazandÄ±ÄŸÄ±m oluyordu ÅŸimdi ise karÄ±n tokluÄŸu. Seçim geldi herkes ben iyiyim yarÄ±ÅŸÄ±na girmiÅŸ gibi. Herkesin fikri farklÄ± olabilir saygÄ± duymak gerekiyor. YaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yerlere dair çok fazla kara propaganda yapÄ±lÄ±yor. BatÄ±da çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m için Ä±rkçÄ± bir çok söylemle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±m. Ama batÄ±da ki buraya gelince televizyonda anlatÄ±lan gibi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± görüyor. Ä°nsanlarÄ±n içi kan aÄŸlÄ±yor. DÄ±ÅŸa vurmak istemiyor, derdini anlatamÄ±yor bu yüzden susmayÄ± tercih ediyor” diye konuÅŸtu.

‘EKONOMÄ°K OLARAK GÄ°DÄ°ÅžAT Ä°YÄ° DEÄžÄ°L’

Kemal (27) ise suçsuz yere bir çok insanÄ±n tutuklu olduÄŸunu söyleyerek sohbete dahil oluyor: “AKP Türkiye’yi uçuruma götürüyor. Ekonomik olarak gidiÅŸat iyi deÄŸil. Hem ülke içinde hem de dÄ±ÅŸarÄ±da kötüye gidiyor gibi. Hep kendilerini düÅŸünüyorlar baÅŸka bir ÅŸeyi umursadÄ±klarÄ±nÄ± sanmÄ±yorum. Halk irade gösterip bir partiye oy veriyor ve sen eÅŸ genel baÅŸkanlarÄ±nÄ± içeri atÄ±yorsan bu ülkede demokrasi ve özgürlük yok demektir. Ne yapsalar da biz yinede oyumuzu kullanacaÄŸÄ±z bir halkÄ±n iradesini içeri atmaya haklarÄ± yok. Sürekli anlatÄ±yorlar köprü yaptÄ±k evet yaptÄ±lar ama vatandaÅŸ para veriyor o köprüden geçmek için.”

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