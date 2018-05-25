HDP İstanbul Milletvekili adaylarını tanıttı

HDP, Kadıköy İskele Meydanı’nda İstanbul milletvekili adaylarını tanıttı: Eşitlik, özgürlük, barış ve demokrasi için 1 oy Demirtaş’a 1 oy da HDP'ye!

Cansu PİŞKİN

İstanbul

24 Haziran’da yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri kampanyası için start veren HDP, Kadıköy İskele Meydanı’nda İstanbul milletvekili adaylarını tanıttı. Seçim otobüsüne çıkan adaylar, 24 Haziran’ın tarihi bir öneme sahip olduğunu belirterek eşitlik, özgürlük, barış ve demokrasi için 1 oy Demirtaş’a 1 oy da HDP’ye istediler.

HDP İstanbul milletvekili adaylarının tanıtımını Kadıköy İskele Meydanın'da yaptı. İskele Meydanı’na toplu olarak giriş yapan HDP İstanbul milletvekili adayları alkışlar ve sloganlarla karşıladı. “1 oy Demirtaş’a, 1 oy HDP’ye” şiarıyla gerçekleşen aday tanıtımını yüzlerce kişi izledi.

Etkinlikte ilk olarak HDP İl Eş Başkanı Esengül Demir konuştu. 24 Haziran’a kadar ev ev dolaşarak oy isteyeceklerini söyleyen Demir, “Halklar 16 yıllık AKP iktidarının yaptığı zulme sandıkta karşılık verecektir. Biz talancıları sandığa gömecek iradeyiz” dedi.

‘YOK SAYDIKLARI İRADEYİ TOKAT OLARAK GERİ VERECEĞİZ’

Seçim otobüsüne sırasıyla İstanbul 3. bölge, 2. bölge ve 1. bölge adayları çıktı. Adaylar seçim otobüsüne çıktığı sırada yurttaşlar “HDP halktır halk burada”, “Faşizme karşı omuz omuza”, “Başkan Demirtaş” sloganları attı.

Fotoğraf: Cansu Pişkin/EVRENSEL

HDP İstanbul 3. bölge 2. sıra adayı Dilşat Canbaz Kaya, “Erdoğan-AKP faşizminin 16 yıllık politikasında gözaltılar, tutuklamalar, tehditler ve inkarlarla bizleri yok saydılar. 24 Haziran’da halkların örgütlü mücadelesinde ortak bir cevap olacağız. Biz kazanacağız halklarımız kazanacak” diye konuştu.

Kaya’nın ardından HDP İstanbul 3. bölge 3. sıra adayı Saruhan Oluç konuştu. Oluç, 24 Haziran’ın yalnızca bir seçim olmadığını vurgulayarak “24 Haziran Türkiye’yi karanlığa gömmek isteyen, özgürlükleri, adaleti, eşitliği, demokrasiyi, emeğin haklarını yok etmeye çalışan cumhur ittifakını iktidardan indirmek demektir. İş cinayetlerinin, doğa katliamının, Cizre’nin, Nusaybin’in, Şırnak’ın hesabını soracağız ve sandıkta gerekli cevabı vereceğiz” dedi. 3. bölge 4. sıra adayı Ali Kenanoğlu ise “Onlar saraylarda saltanat sürerken bizler maden ocaklarında katledildik. Onlar bizlerden korkuyordu ve bizleri yan yana getirmek istemiyorlardı. 24 Haziran’da onların yok saydıkları iradeyi onlara tokat olarak geri vereceğiz" diye seslendi.

‘MAFYA İKTİDARINA SON VERECEĞİZ’

3. bölge adaylarının ardından İstanbul 2. bölge adayları sırasıyla seçim otobüsüne çıktı. 2. bölge 1. sıra adayı Ahmet Şık, politikacı kimliğiyle ilk tecrübesi olduğunu belirterek heyecanlı olduğunu söyledi. Şık, “HDP’den neden aday olduğumu soruyorlar. Çünkü ihtiyacımız umut ve dayanışma, bunun için aday oldum. Çünkü HDP, halklara verdiği sözü tutan bir parti. Selahattin başkan, ‘seni başkan yaptırmayacağız’ sözü verdi. Selahattin ve HDP’li herkes verdiği sözü tuttu. Bir söz daha veriyoruz, bu mafya iktidarına son vereceğiz. Aklını, vicdanını kullanan herkes, HDP’li olsun olmasın elindeki mührü meşe ağacına basacak, HDP’ye oy verecek. Herkes sandığa sahip çıkacak. 24 Haziran gecesi bayram olacak.” diye konuştu.

2. sıra adayı Oya Ersoy da “16 yıllık AKP iktidarının politikalarının sonuçları olarak ekonomik ve siyasi krizi yaşıyoruz. Bu sorunları çözecek tek çözüm sol ve halkların birlikte mücadelesidir. Sömürü politikalarını, savaş politikalarını, kadın düşmanlığını örgütleyenlerin bu ülkenin sorunlarını çözme derdi yok. Tek dertleri iktidarlarına sahip çıkmak. O yüzden baskın seçim yaptılar, o yüzden 'O partiyi sandığa gömün' diyorlar, o yüzden 'Seni başkan yaptırmayacağız' diyen Demirtaş cezaevinde. Ülkenin gerçek sahipleri olarak bu planları tersine çevireceğiz. Tüm demokrasi güçleriyle onların tahrip ettiği bu ülkeyi yeniden kuracağız” ifadelerini kullandı.

Konuşmasını Kürtçe yapan 4. sıra adayı Mustafa Avcı şöyle konuştu: “Bize iki seçenek sundular. ‘Ya bize itaat edeceksiniz ya da teslim olacaksınız’ dediler. Biz de dedik ki yaşamak direnmektir bugüne kadar başımızı eğmedik eğmeyeceğiz.”

5. sıra adayı Tülay Korkutan, OHAL’e rağmen sokakları terk etmeyen kadınları ve üniversitelileri selamladı. Korkutan, “16 yıldır kahkahamızdan ne giyeceğimize, kaç çocuk doğuracağımıza kadar en çok kadınlara çektirdi AKP iktidarı. Onun için faşist iktidara 24 Haziran’da cevap vereceğiz. Güneş 24 Haziran’da ezilenler, emekçiler, kadınlar için doğacak. Kadınlarla değişecek” dedi.

‘HALKLARIN BİRLEŞİK TOKADINI ATMAYA GELİYORUZ’

İstanbul 1. bölge 2. sıra adayı Musa Piroğlu, “Zindanlar yıkılmak, saltanatlar devrilmek için var. Zindanları yıkmaya saltanatı devirmeye geliyoruz. Sadece Saray’ı yıkmaya değil umudun, barışın, özgürlüğün ülkesini inşa etmeye geliyoruz” diye seslendi.

3. sıra adayı Erkan Baş ise şöyle konuştu:

“Gezi barikatlarının, 7 Haziran’ın, 16 Nisan’ın tokadını anlamayanlara halkların birleşik tokadını atmaya geliyoruz. 16 yıldır direndik, boyun eğmedik, teslim olmadık, bu sefer kazanmaya başlarına yıkmaya geliyoruz. Bu iktidarı ancak yan yana durursak yıkabiliriz onun için senle değişir. Onun için söz kardeşim yıkacağız diyoruz.”

‘SANDIKTAN FİDAN OLUP ÇIKACAĞIZ’

Aday tanıtımında son olarak HDP Eş Genel Başkanı ve 1. bölge 1. sıra adayı Pervin Buldan konuştu. Seçim kampanyasının startını vermek üzere Demirtaş’ın tutuklu bulunduğu Edirne’ye gittiklerini ancak cezaevine yaklaştırılmadıklarını anlatan Buldan, “Onlar Demirtaş’ı orda tutsalar bile sesi, görüntüsü, sıcaklığı sizinle birlikte olacak. 16 yıllık iktidarında Kadıköy’ü betonlaştırmak isteyen, meydanları yasaklayan, Haydarpaşa’yı otel, Salı Pazarını AVM, Fikirtepe’yi beton yığını haline getiren AKP hükümetine karşı Kadıköy halkı en güzel cevabı 24 Haziran’da verecek. AKP hükümetine tamam demek için oylarımızı kullanacağız. 24 Haziran kaderimizi değiştirecek tarihtir. Kimliklerimizi yok sayanlara karşı el ele verdik mücadele başlattık ve hesabını seçim sandıklarında soracağız. Düzeni değiştireceğimizin sözünü Musa Anter’lere, Vedat Aydın’lara, Savaş Buldanlar’a, faili meçhullere, Selahattin’e, Figen’e, zindanlara verdik. Sokağa çıkma yasaklarıyla katledilen Cizre, Sur, Nusaybin halkıma verdik. Sözümüzü tutmak için mücadele ediyoruz. Seçimler sandıkta kazanılır orda kaybedilir, sandıklarımıza sahip çıkacağız. Çalmalarına izin vermeyeceğiz. Onlar gömmeye çalışacak biz sandıktan fidan olup çıkacağız” açıklamalarında bulundu.

Son Düzenlenme Tarihi: 25 Mayıs 2018 20:32

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