Åžikayetlere raÄŸmen Akit Tvâ€™de kÃ¼fÃ¼r ediliyor

CHP'li vekillerin Akit Tv hakkÄ±nda RTÃœK'e yaptÄ±ÄŸÄ± ÅŸikayetler karÅŸÄ±lÄ±k bulmuyor. Ä°ÅŸte Akit TV'nin hakaret, tehdit ve kÃ¼fÃ¼r karnesi.

Birkan BULUT

Ankara

SÄ±kça küfür, hakaret ve tehditlerle gündeme gelen Akit Tv, bütün ÅŸikayetlere raÄŸmen aynÄ± üslubu sürdürüyor. CHP milletvekillerinin iki yÄ±ldÄ±r RTÜK’e ÅŸikayet etmesine raÄŸmen Akit Tv ekranlarÄ±nda aÄŸza alÄ±nmayacak küfürler devam ediyor.

Akit TV’de yayÄ±nlanan “Bilgi SavaÅŸlarÄ±” isimli programa katÄ±lan Prof. Dr. Ahmet Maranki, 24 Haziran seçimlerine iliÅŸkin “Umudum Kaf DaÄŸÄ±’nÄ±n arkasÄ± 25 Haziran’dÄ±r. OlmadÄ± zaten, o zaman artÄ±k Belgrad OrmanÄ±’nda aÄŸacÄ±n dibinde, talim ÅŸeyimizi oraya gömdük. ÇÄ±karacaÄŸÄ±z sokaÄŸa artÄ±k, ‘Bismillahirrahmanirrahim’ diyeceÄŸiz...” sözleri büyük tepki topladÄ±. Küçükçekmece Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Prof. Dr. Ahmet Maranki hakkÄ±nda ‘‘BasÄ±n yoluyla halkÄ±n kin ve düÅŸmanlÄ±ÄŸa tahrik” suçundan soruÅŸturma baÅŸlattÄ±. CHP Milletvekilleri Ahmet AkÄ±n ve Atilla Sertel de, Maranki’nin sözlerine iliÅŸkin RTÜK’e ÅŸikayette bulundu. Ancak sÄ±kça hakaret ve skandallarla gündeme gelen Akit Tv’nin karnesi, bugüne kadar RTÜK’e yapÄ±lan ÅŸikayetlerde ortaya çÄ±ktÄ±. CHP milletvekillerinin RTÜK’e yaptÄ±ÄŸÄ± ÅŸikayetler, Akit Tv’deki tüm çirkin ithamlarÄ± da gözler önüne seriyor. SinkaflÄ± küfürler, hakaretler ve tehditlerin yer aldÄ±ÄŸÄ± programlar hakkÄ±nda yapÄ±lan ÅŸikayetlere raÄŸmen Akit Tv’ye herhangi bir yaptÄ±rÄ±m uygulanmadÄ±.

AÄžZA ALINMAYACAK SÖZLER

Akit Tv’nin en çok ÅŸikayete neden olan yayÄ±nÄ± Gün BaÅŸlÄ±yor programÄ±. Programda, iki yÄ±la yakÄ±n bir süredir sarf edilen ve CHP milletvekilleri tarafÄ±ndan ÅŸikayet edilen sözlerden bazÄ±larÄ± ÅŸöyle; “Bay Kiki” diye hitap edilen CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu hakkÄ±nda “KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu adaleti deÄŸil yüzde 25’lik tavuÄŸun yönetimi bu, 25, ne atarsan at yerler, her türlü kafasÄ±zlÄ±k var” , CHP Ä°stanbul Milletvekili Eren Erdem hakkÄ±nda “Mezhepçi, partideki FETÖ temsilcisi Eren Erdem. Bölücü hÄ±rt Eren Erdem”, CHP Ä°stanbul Milletvekili Mahmut Tanal hakkÄ±nda “anana… avradÄ±n…, sirk ÅŸebeÄŸi Mahmut Tanal her türlü soytarÄ±lÄ±ÄŸa imza atÄ±yor”, CHP Ä°stanbul Milletvekili AytuÄŸ AtÄ±cÄ± hakkÄ±nda “Kilise firarisi, at hÄ±rsÄ±zÄ± AytuÄŸ AtÄ±cÄ±. AytuÄŸ adlÄ± karakter yoksunu”, gazeteci NevÅŸin Mengü hakkÄ±nda “aÄŸzÄ±ndan deÄŸil de g.tünden konuÅŸanlar var bu memlekette. Ä°ÅŸte onlardan birisi de NevÅŸin Mengü.” AyrÄ±ca Mustafa Kemal Atatürk hakkÄ±nda da “sÄ±rtÄ±mÄ± kaÅŸÄ±, bacaÄŸÄ±ma makyaj yap, masaj yap emirlerini uygulayan emir subayÄ± Mustafa Kemal’di. Orduda zurnanÄ±n son deliÄŸiydi” denilmiÅŸti.

‘SÄ°ZÄ° KATLETMEK MÜBAH’

Akit Tv’nin CHP’lilere, muhalif kesimlere yönelik kullandÄ±ÄŸÄ± diÄŸer hakaretler ise ÅŸöyle: “Y.vÅŸak olan herife y.vÅŸak denir, onun bunun çocuklarÄ±na da denir”, “Bunlar neye taparlar biliyor musun? Biraz dübüre taparlar, biraz ç.ke, biraz da paraya... Bu ülkede böyle bir siyasetçi ve böyle bir güruh var” , “sorospu çocuÄŸu”, “post modern p.zevenkler” “Trump’Ä±n çüküyle meÅŸgul olmaktan, Dünyada neler olup bittiÄŸini bilmiyorlar”, “Tek adam rejimi olsaydÄ±, ah keÅŸke olsa, sizi iki dakikada kapatsa, keke bir de ÅŸeriat olsa, keÅŸke idam olsa, sizi sallandÄ±rsa. AçÄ±k konuÅŸuyorum hepiniz hainsiniz. KarÅŸÄ± safta yer alÄ±yorsan hainsin, kellenin gitmesi lazÄ±m. SavaÅŸta sizin gibileri katletmek mubahtÄ±r. Sizlerin Allah belasÄ±nÄ± versin.”

'Belgrad'a gÃ¶mdÃ¼klerimizi Ã§Ä±karÄ±rÄ±z' diyen Ahmet Maranki'ye soruÅŸturma

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