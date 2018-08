Åžikayetlere raÄŸmen Akit Tvâ€™de kÃ¼fÃ¼r ediliyor

CHP'li vekillerin Akit Tv hakkında RTÜK'e yaptığı şikayetler karşılık bulmuyor. İşte Akit TV'nin hakaret, tehdit ve küfür karnesi.

Birkan BULUT

Ankara

Sıkça küfür, hakaret ve tehditlerle gündeme gelen Akit Tv, bütün şikayetlere rağmen aynı üslubu sürdürüyor. CHP milletvekillerinin iki yıldır RTÜK’e şikayet etmesine rağmen Akit Tv ekranlarında ağza alınmayacak küfürler devam ediyor.

Akit TV’de yayınlanan “Bilgi Savaşları” isimli programa katılan Prof. Dr. Ahmet Maranki, 24 Haziran seçimlerine ilişkin “Umudum Kaf Dağı’nın arkası 25 Haziran’dır. Olmadı zaten, o zaman artık Belgrad Ormanı’nda ağacın dibinde, talim şeyimizi oraya gömdük. Çıkaracağız sokağa artık, ‘Bismillahirrahmanirrahim’ diyeceğiz...” sözleri büyük tepki topladı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Prof. Dr. Ahmet Maranki hakkında ‘‘Basın yoluyla halkın kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan soruşturma başlattı. CHP Milletvekilleri Ahmet Akın ve Atilla Sertel de, Maranki’nin sözlerine ilişkin RTÜK’e şikayette bulundu. Ancak sıkça hakaret ve skandallarla gündeme gelen Akit Tv’nin karnesi, bugüne kadar RTÜK’e yapılan şikayetlerde ortaya çıktı. CHP milletvekillerinin RTÜK’e yaptığı şikayetler, Akit Tv’deki tüm çirkin ithamları da gözler önüne seriyor. Sinkaflı küfürler, hakaretler ve tehditlerin yer aldığı programlar hakkında yapılan şikayetlere rağmen Akit Tv’ye herhangi bir yaptırım uygulanmadı.

AĞZA ALINMAYACAK SÖZLER

Akit Tv’nin en çok şikayete neden olan yayını Gün Başlıyor programı. Programda, iki yıla yakın bir süredir sarf edilen ve CHP milletvekilleri tarafından şikayet edilen sözlerden bazıları şöyle; “Bay Kiki” diye hitap edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında “Kılıçdaroğlu adaleti değil yüzde 25’lik tavuğun yönetimi bu, 25, ne atarsan at yerler, her türlü kafasızlık var” , CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem hakkında “Mezhepçi, partideki FETÖ temsilcisi Eren Erdem. Bölücü hırt Eren Erdem”, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal hakkında “anana… avradın…, sirk şebeği Mahmut Tanal her türlü soytarılığa imza atıyor”, CHP İstanbul Milletvekili Aytuğ Atıcı hakkında “Kilise firarisi, at hırsızı Aytuğ Atıcı. Aytuğ adlı karakter yoksunu”, gazeteci Nevşin Mengü hakkında “ağzından değil de g.tünden konuşanlar var bu memlekette. İşte onlardan birisi de Nevşin Mengü.” Ayrıca Mustafa Kemal Atatürk hakkında da “sırtımı kaşı, bacağıma makyaj yap, masaj yap emirlerini uygulayan emir subayı Mustafa Kemal’di. Orduda zurnanın son deliğiydi” denilmişti.

‘SİZİ KATLETMEK MÜBAH’

Akit Tv’nin CHP’lilere, muhalif kesimlere yönelik kullandığı diğer hakaretler ise şöyle: “Y.vşak olan herife y.vşak denir, onun bunun çocuklarına da denir”, “Bunlar neye taparlar biliyor musun? Biraz dübüre taparlar, biraz ç.ke, biraz da paraya... Bu ülkede böyle bir siyasetçi ve böyle bir güruh var” , “sorospu çocuğu”, “post modern p.zevenkler” “Trump’ın çüküyle meşgul olmaktan, Dünyada neler olup bittiğini bilmiyorlar”, “Tek adam rejimi olsaydı, ah keşke olsa, sizi iki dakikada kapatsa, keke bir de şeriat olsa, keşke idam olsa, sizi sallandırsa. Açık konuşuyorum hepiniz hainsiniz. Karşı safta yer alıyorsan hainsin, kellenin gitmesi lazım. Savaşta sizin gibileri katletmek mubahtır. Sizlerin Allah belasını versin.”

www.evrensel.net