Fotoğraf: Kale Belediyesinin internet sitesinden alınmıştır.
AKP'den seçilen belediye başkanı görevden alındı
25 Mayıs 2018 19:48
AKP'den seçildikten sonra 2017'de ihraç edilen Denizli'nin Kale ilçesi Belediye Başkanı Erkan Hayla görevden alındı.
Denizli'nin Kale ilçesinde, bağımsız Belediye Başkanı Erkan Hayla, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı.
Kale'de belediye başkanlığına 2014 yerel seçiminde AKP'den seçilen ve Temmuz 2017'de partisinden ihraç edilen Hayla'ya, görevinden alındığı bildirildi.
İçişleri Bakanlığının kararıyla görevden alınan Hayla, belediyedeki özel eşyalarını topladı. (AA)Son Düzenlenme Tarihi: 25 Mayıs 2018 19:59
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