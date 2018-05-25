İzmir'de 2 belediye işçisine sosyal medya paylaşımlarından gözaltı

İzmir'de trol hesaplar tarafından hedef gösterilen 2 belediye işçisi sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Sosyal medya gözaltıları devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Uğur Berk ve Rıdvan adlı işçi, sosyal medyada paylaşımları gerekçesiyle gözaltına alındı.

'TROL HESAPLAR HEDEF GÖSTERDİ'

Karakoldan ifade vermeye çağrılan işçiler, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülerek gözaltına alındı. DİSK Güvenlik Sen üyesi işçiler, ailelerine pazar gününe kadar gözaltında kalacaklarını bildirdi. İşçilerin pazartesi günü savcılığa çıkarılması bekleniyor.

İşçiler troll hesaplar tarafından hedef gösterildiklerini söyledi. (İzmir/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 25 Mayıs 2018 19:25

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