Hakimin saldırdığı Canduran: Saldırı binlerce avukata yapılmıştır

Ankara 12. İş Mahkemesi Hakimi Abdülvahap Dabakoğlu’nun, Ankara Barosu Başkanı Hakan Canduran’a saldırısı HSK önünde yüzlerce avukat tarafından protesto edildi. Canduran, Ankara 12. İş Mahkemesi Hakimi Dabakoğlu hakkında HSK’ya şikayette bulundu.

Ankara 12. İş Mahkemesi Hakimi Abdülvahap Dabakoğlu’nun, Ankara Barosu Başkanı Hakan Canduran’a fiilen saldırılmasına yüzlerce avukat karşı çıktı. HSK önünde bir araya gelen avukatlar, Ankara 12. İş Mahkemesi Hakiminin avukatlara karşı hukuka aykırı tavır ve söylemlerde bulunulması ve Ankara Barosu Başkanı Hakan Canduran’a fiilen saldırılmasına dair Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) önünde basın açıklaması yaptı. Avukatların cübbeleriyle katıldığı basın açıklamasının ardından Ankara Barosu Başkanı Hakan Canduran, Ankara 12. İş Mahkemesi Hakimi Abdülvahap Dabakoğlu hakkında HSK’ye şikayette bulundu.

‘HSK GEREKLİ İŞLEMLERİ YAPMALI’

HSK önünde açıklama yapan Ankara Baro Başkanı Hakan Canduran, binlerce avukatın temsilcisi olarak Ankara Adliyesi’nde hakimin sözlü ve fiili saldırısına uğradığını belirterek saldırının binlerce avukata yönelik gerçekleştiğini vurguladı. Canduran, bu tür hal, hareket ve davranışların hakimliğe ve hukukçuluğa yakışan hiçbir tarafının olmadığını kaydetti. Yaşanan olay nedeniyle Ankara Barosunun duyduğu utancın tarifinin olmadığını belirten Canduran, “Biz görevimizi gururla ve onurla temsil ediyoruz. Çünkü biz avukatız. Bu hakime hukuk devletinde temsil ettiği kürsünün yüceliğini ve olgunluğunu hatırlatırız” dedi. Canduran, HSK’nin saldırıda bulunan hakim hakkında gerekli işlemi yapmasını beklediklerini vurguladı. (Ankara/EVRENSEL)

Hakim, Ankara Barosu Başkanı Hakan Canduran'ın üzerine yürüdü

Son Düzenlenme Tarihi: 25 Mayıs 2018 19:30

www.evrensel.net