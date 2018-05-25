Eğitim Sen KOÜ Temcilciliğinden Muharrem İnce'ye davet

Eğitim Sen Kocaeli Üniversitesi Temsilciliğinden Muharrem İnce'ye davet: Üniversite rektörlüğümüz ve tüm dekanlıklarımızı ziyaret edebilirsiniz…

Eğitim Sen Kocaeli Üniversitesi Temsilciliği, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi üniversiteye davet etti.

Muharrem İnce'nin heyecanla beklendiğinin ifade edildiği açıklamada, İnce'nin rektörlüğü ve dekanlıkları gönül rahatlığı ile ziyaret edebileceği ifade edildi. Mesajda "Sayın Muharrem İnce, Kocaeli Üniversitesi'ni de ziyaret etmenizi heyecanla bekliyoruz. Biz sizi memnuniyetle davet etmiş olalım, siz üniversite rektörlüğümüz ve tüm dekanlıklarımızı ziyaret edebilirsiniz. Şimdiden teşekkürler ve çalışmalarınızda başarılar" ifadeleri kullanıldı.

Bilindiği üzere, Muharrem İnce'nin ziyaret ettiği Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alaattin Duran, YÖK'ün baskısıyla rektörlük tarafından istifa ettirilmişti. (Kocaeli/EVRENSEL)

Muharrem İnce'nin ziyaret ettiği dekan baskıyla istifa ettirildi

Muharrem İnce Cerrahpaşa'yı ziyaret etti

Son Düzenlenme Tarihi: 25 Mayıs 2018 18:35

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