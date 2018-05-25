Patlamanın olduğu MKE’de eski  teknoloji ölüme davetiye çıkarıyor

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli patlamanın olduğu atölyede üretilen yakıtın dünyanın en kaliteli ürünlerinden biri olduğunu söylemişti.

Birkan BULUT

Ankara

Ankara'da MKE Barutsan Roket ve Patlayıcı fabrikasında bir işçinin ölümüne, 6 işçinin yaralanmasına neden olan patlama, çalışma koşullarını gündeme getirdi. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli patlamanın olduğu atölyede üretilen yakıtın dünyanın en kaliteli ürünlerinden biri olduğunu, bu konuda soru işaretleri olmaması gerektiğini savundu. Petrol-İş Ankara Şube Başkanı Şuayip Gül ise 70’lerden kalan teknolojinin yenilenmesini isteyerek, patlamanın bardağı taşıran son damla olduğunu söyledi.

Gaz sıkışmasının nedeniyle meydana geldiği ileri sürülen patlama sonucu yaşamını yitiren 31 yaşındaki Emre Özcan dün defnedildi. Serkan Ceylan ve Ömer Tosun’un yoğun bakımda tedavisi sürerken, diğerlerinin durumunun daha iyi olduğu belirtiliyor. İşçilerin tedavisi GATA, Gazi ve Numune hastanelerinde sürüyor.

Petrol-İş Sendikası Ankara Şube Başkanı Şuayip Gül ise MKE’deki eski teknolojinin patlamalara davetiye çıkardığını söyledi. Fabrikanın kurulduğu 1934 yılından beri yeterli modernizasyon çalışmalarının yapılmadığına dikkat çeken Gül, 1970’lerden kalma teknolojilerin hâlâ kullanıldığını söyledi. Ar-Ge çalışmalarının çok zayıf olduğunu belirten Gül, bu patlamaların yıllardır tekrarladığını dile getirdi. Bu iş cinayetinin bardağı taşıran son damla olduğunu ifade eden Gül, artık iş güvenliği önlemlerinin arttırılması ve bu çok tehlikeli işte modernizasyona gidilerek ölümlere son verilmesini istedi.

Ankara'da barut fabrikasında patlama: 1 ölü, 6 yaralı

Son Düzenlenme Tarihi: 25 Mayıs 2018 18:55

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