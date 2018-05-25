Eğitim Sen: Çocuklarımızın geleceği ‘çember’inize sığmaz

Eğitim Sen Adana Şubesi, yeni sınav sistemiyle ilgili açıklama yaptı.

Eğitim Sen Adana’da eğitim sorunlarıyla ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Yeni sınav sistemiyle ilgili belirsizliklerin sürdüğü belirtilen açıklamada, “Çocuklarımızın geleceği, ‘çember’inize sığmaz” denildi.

Eğitim Sen Adana Şubesi, “Çocuklarımızın geleceği; çemberinize, yönetmeliklerinize sığmaz” başlıklı açıklamasını şube binalarında gerçekleştirdi. Açıklamada konuşan Eğitim Sen MYK Üyesi Özgür Bozdoğan, Liseye Geçiş Sınavı yaklaşırken, çember sisteminin sorunlarını, proje okullarına dair belirsizlikleri ve Aladağ yurt yangını davasındaki izlenimlerini paylaştı. Liseye giriş sisteminin belirsizliklerle dolu olduğunu söyleyen Bozdoğan, çember sistemi ile öğrencilere, içerisinden beş okulu seçmek zorunda bulunacakları dokuz okulluk bir liste verileceğini dile getirdi. Bozdoğan, “Öğrencilerin 9 okul içerisinden 5 tercih yapma zorunluluğu doğru değildir. Öğrenciler, herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm okullar içerisinden tercihte bulunma hakkına sahip olmalıdır. İkinci temel konu, sınavla öğrenci alacak olan okulların Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınırlandırılmasıdır. Bunun ortadan kaldırılması ve tüm okulların tüm öğrencilerin tercihlerini açık hale getirilmesi kısmi de olsa, soruna çözüm olacaktır” dedi.

‘ALADAĞ GİBİ YERLERDE SORUN DAHA BÜYÜK’

Aladağ gibi küçük yerleşim yerlerinde sorunun daha büyük olduğunu ifade eden Bozdoğan, “Aladağ’da okuyan öğrencinin Aladağ’da seçebileceği 9 okul yok. Doğal olarak Aladağ coğrafi olarak ulaşımın olduğu başka ilçelerle eşleştirilecek. Zaten köyden Aladağ’a gelmek zorunda olduğu için Aladağ’daki söz konusu yurtta kalmak zorunda olan öğrenciler nereye gidecek?” diye konuştu. Bozdoğan, “Bunun sonucunda Aladağ gibi küçük yerlerde yaşayan öğrenciler, çoğu imam hatip lisesi olan pansiyonlu okullara gitmek zorunda kalacak.” dedi.

‘ÖĞRENCİLER DENEK DEĞİLDİR’

“Milli Eğitim Bakanlığının temel görevi tüm okullarda nitelikli eğitim verilmesini sağlamaktır.” diyen Bozdoğan, “Pilot uygulaması yapılmadan ilk defa kullanılacak olan sorularla, amaçlanan hedefe ulaşmanın mümkün olup olmadığının tartışmalıdır. Öğrencilerimiz üzerinde deneme yapılacak denekler değildir. Bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığının bu tutumu şiddetle eleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

‘PROJE OKULLARINA SON VERİLSİN’

Proje okulları konusuna da değinen Bozdoğan, öğretmenlerin 2018-2019 öğretim yılında okullarından ayrılma riski ile karşı karşıya olduğunu kaydetti. Bozdoğan, “Proje Okulları Yönetmeliği’nin 11. maddesi iptal edilmelidir. Proje okullarında çalışan öğretmenler ve öğrenciler daha fazla mağdur edilmeden bu sorun giderilmelidir. Sorunun en temel çözümü, proje okulu uygulamasını sona erdirmektir" ifadelerini kullandı (Adana/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 25 Mayıs 2018 18:30

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