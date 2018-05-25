Salda Gölü’nde ‘festival kirliliği’ endişesi

‘Türkiye'nin Maldivleri’ olan Burdur’un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü kenarında düzenlenecek Salda Gençlik Festivali kirlilik endişesine neden oldu.

‘Türkiye'nin Maldivleri’ olarak adlandırılan Burdur’un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü kenarında 29 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Salda Gençlik Festivali, yaşam alanı savunucularının kirlilik endişesine neden oldu. Yaşam savunucuları, 20-30 bin kişinin katılacağı festivalin, bölgede altyapı yetersiz olacağı için gölde kirliliğe neden olacağını ileri sürdü. Belediye Başkanı Nuri Özbek ise “Kirlenmesine izin vermeyiz” dedi.

Yaşam alanı savunucuları, Selda Bağcan & Boom Pam, Can Bonomo, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Teoman, Manga, Hayko Cepkin, Manuş Baba gibi ünlü isimlerin katılacağı ve 3 gün sürecek festivalin Salda Gölü’ne zarar vereceğini belirterek tepki gösterdi. Dünyada, Mars gezegeninin jeolojik yapısına benzerlik gösteren iki noktadan biri olan Salda Gölü, 2 milyon yıllık geçmişe sahip ve Türkiye’nin en derin gölü olarak biliniyor.

‘ALTYAPI YOK, KALABALIĞI KALDIRAMAZ’

Lisinia Doğa Projesi sorumlusu Öztürk Sarıca, festivalin gölün tanıtımı, göle sahip çıkılması açısından iyi olduğunu söyledi. Festivale 20- 30 bin kişinin katılacağı konusunda bilgi aldıklarını anlatan Sarıca, “Altyapısı olmadığı için bu durum kirliliğe davetiye çıkarmaktır. Göl kenarındaki altyapı bu kadar insanı kaldırmaz. Bu konuyla ilgili tedbir alınırsa sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Ama tedbir alındığı konusunda da şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı. Geçen yılki kontrolsüz turizm ve altyapı eksikliğinden dolayı Salda Gölü’nde hafif kirlenmeler başladı” dedi.

BAŞKAN: KİRLENMESİNE İZİN VERMEYİZ

Yeşilova Belediye Başkanı CHP’li Nuri Özbek ise üç gün sürecek festivalin esnaf için gelir kapısı olacağını, ilçenin tanıtımına katkı sağlayacağını söylayerek “İddia edildiği gibi festival Salda’ya zarar vermeyecek. Ben belediye başkanı olduğum müddetçe hiç kimse burayı betonlaştıramaz” dedi. Göl kıyısındaki kimi tesislerin kanalizasyon sorunlarını çözdüklerini anlatan Özbek “Festivale yaklaşık 25 bin kişinin katılması bekleniyor. 15- 16 bin bilet sattık. Bana göre festival göle zarar vermeyecek, ilçemize ve esnafımıza kazanç sağlayacak.” (Burdur/DHA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 25 Mayıs 2018 15:27

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