CHP’li İrgil’den ‘öğrenci affı’ hatırlatması

Öğrenci affına ilişkin yönetmeliği önümüzdeki hafta yayınlanacak. Üniversite kapanmış olsa da başvuru yapılabilecek.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), Resmi Gazetede 18 Mayıs’ta yayımlanarak yürürlüğe giren öğrenci affına ilişkin yönetmeliği önümüzdeki hafta yayınlanacak. Öte yandan üniversitesi kapanmış ve eğitimi yarıda kalmış olanlar aftan yararlanmak için koordinatör üniversitelere başvurabilecek.

TBMM Eğitim Komisyonu üyesi olarak öğrenci affı meselesini gündemde tutan, CHP Bursa Milletvekili Dr. Ceyhun İrgil, YÖK’le görüştüğünü ve öğrenci affına ilişkin yönetmeliğin önümüzdeki hafta yayınlanacağını açıkladı. Öğrencilere “Af çıksın diye üç yıl ter döktük, aman ha başvuru süresini kaçırmayın!” diye seslenen İrgil şu ifadelerde bulundu “YÖK’ün ifadesine göre öğrenci affı ile ilgili yönetmelik önümüzdeki hafta yayınlanacak. Öğrencilere tavsiyem bu yönetmeliği takip etsinler ve nasılsa başvuru süresi eylülde doluyor diye zaman harcamasınlar. O kadar uğraştık, yazık olmasın. Ayrıca bir önemli konu da okuduğu üniversitesi kapanmış olan ve eğitimini tamamlayamayan öğrencilerin durumu. Bu kişiler de aftan yararlanabileceklerini unutmamalı. YÖK’e sorduk ve dendi ki; kapanmış bir üniversitenin öğrencisi koordinatör üniversiteye başvurabilir ve aftan yararlanabilir. Ancak karıştırılmasın KHK ile kapatılmış olan değil, kapılarını kendisi kapatmış olan üniversiteden bahsediyoruz.” (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 25 Mayıs 2018 15:20

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