Romanyalı bilişim işçilerinden ‘saygı istiyoruz’ grevi

Romanya'da çoğunluğu teknik mühendis, bilgisayar mühendisi ve uzmanı olan 80 işçi, toplusözleşme anlaşmazlığı için 2 saatlik uyarı grevine çıktı.

Müslime KARABATAK

Lozan

Romanya’nın Timişuara kentinde, bilişim işçileri sendikası SITT, Honeywell şirketler grubuna bağlı Elster Rometrics şirketiyle toplu sözleşmede anlaşmazlık yaşandığı için 2 saatlik bir uyarı grevine çıkma kararı aldı.

Şirket, sendikanın gücünü kırmak için Amerikan sendika çökertme stratejileri kullanmasına rağmen, çoğunluğu teknik mühendis, bilgisayar mühendisi ve uzmanı olan 250 işçiden sendikalı 80 işçi, 24 Mayıs Perşembe günü greve çıktı.

Fotoğraf: Evrensel

BU GREVİN TALEBİ İŞÇİYE SAYGI

İşçiler birçok aydır işveren tarafından iş yerinin kapatılması tehditleri ve daha önce verilen tüm hakların kesilmesi ile karşı karşıya kalmıştı. Bu grevde de ücretlerden öte kendilerine saygı gösterilmesi talebi daha çok öne çıktı. Grevci işçiler “Saygı istiyoruz” sloganıyla beraber, o an bir kartona yazdıkları “Sizler için de mücadele ediyoruz” yazısını da sloganlaştırarak içeride camdan onları izleyen diğer işçilere seslendi.

BİR HAFTALIK GREV GÜNDEMDE

Romanya işçi yasalarında hiçbir önemi olmasa da, hazırladığı toplu sözleşmeyi içerideki işçilere zorla imzalatmaya çalışan şirket yöneticileri işçileri korkutmaya ve bölmeye çalıştı. Buna rağmen sendikalı işçilerin kararlılığı ve içerideki işçilere de seslenmesi ile içeriden 10’unun üzerinde işçi dışarı çıkıp greve katıldı.

Bu 2 saatlik uyarı grevi sonuç getirdi ve şirket iyileştirilmiş yeni öneriyi sendikanın işçilerin oyuna sunmasını talep etti.

Romanya yasalarına göre eğer işçiler bunu reddederse bir sonraki adım 1 haftalık greve çıkmak olacak.

Son Düzenlenme Tarihi: 25 Mayıs 2018 15:17

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