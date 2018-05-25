SES: Aile Bakanlığı 'ev ziyaretleri' adı altında iktidara oy topluyor

SES Diyarbakır Şubesi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın sosyal yardım ve hizmetleri siyasete alet ettiğini belirtti.

Diyarbakır’da SES, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından, bakanlığa bağlı personellerin görevleri dışında çalıştırılmasına ilişkin basın açıklaması yaptı. Diyarbakır SES Şubesinde yapılan açıklamada konuşan SES Diyarbakır Eş Başkanı Gönül Adıbelli, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın tüm kurumsal olanaklarını AKP’nin lehine bir seçim aracaına dönüştürmek istediğini ifade ederek “ Sosyal Yardım alaları oy deposu değildir” tepki gösterdi.

KURUM ÇALIŞANLARI, BİR PARTİ ÇALIŞMAYA ZORLANIYOR

Adıbelli, “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı seçim çalışmalarına alet edilmek istenmekte; kurum çalışanları bir parti için çalışmaya zorlanmakta; hizmet alanlar hak sahibi olmaktan çıkartılarak "seçmen" olarak görülmekte ve hizmetlerin oya çevrilme hesabı yapılmaktadır.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı için önemli olan sosyal hizmete ihtiyaç duyan kesimler değil, muhtaç kesimlere yapılan yardımların kendilerine oy olarak dönmesi hesabıdır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 81 İl Müdürlüğüne bir ay boyunca, Bakanlığın yardım verdiği kişileri ziyaret etme talimatı vermiştir. İl müdürlüklerine gönderilen genelgede, Ramazan ayı dolayısıyla "Koruyucu aileler, evde bakım hizmeti alanlar, sosyal ve ekonomik destek hizmeti alanlar, kadın hizmetleri kuruluşlarından destek almış olanlar ile hizmet alanımızda bulunan kırılgan nüfusun yaşadığı mahalle ve semtlerde bulunan hanelere bir erkek ve bir kadından oluşan ekiplerce hane ziyaretleri yapılacaktır denilmiştir” dedi.

BAKANLIK SUÇ İŞLİYOR

Verilen bu talimatın Bakanlık hizmet planına dahil belirten Adıbelli “ Bu talimat kurumsal herhangi bir mekanizmaya/plana/hedefe dayanmamaktadır. Acil bir seferberlik ilan eden bu talimatın, tespit edilen bir ihtiyaca ya da Bakanlık hizmet planına dâhil olmadığı apaçık ortadadır. Bakanlık çalışanlarının “zorunlu ev ziyaretleri” sebebiyle ellerinde bulunan vakalarla ilgilenememelerinden ötürü yaşanacak her türlü mağduriyetin bütün sorumlusu, bu talimatı veren Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’dır. Sosyal hizmet; Din, dil, ırk, siyasi görüş ayrımı yapılmadan herkese verilmelidir. Bu, ‘Sosyal Devlet’ olmanın gereğidir. Bu hizmetler ve yardımlar TBMM’nin çıkardığı kanunlara istinaden yapılmaktadır ve yardımlar iktidar partisinin cebinden değil halkın ödediği vergilerden karşılanmaktadır. Sosyal devletlerin yurttaşlarına yönelik yaptığı her çalışma, o devletin zorunlu çalışmasıdır. Hizmet alanlara "seçmen" olarak yaklaşılamaz, oy hesabı güdülemez, seçmen açık ya da örtülü tehdit edilemez. Bakanlık yetkilileri verdikleri bu talimatla ve bu çalışma ile suç işlemektedir” diye konuşmasını bitirirken duruma ilişkin suç duyurunda bulunacaklarını söyledi. (Diyarbakır/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 25 Mayıs 2018 15:04

www.evrensel.net