Sendika uzmanlarından Soda Sanayi işçisine destek

DİSK ve Türk-İş’e bağlı sendikalarda görevli sendika uzmanları, grevleri yasaklanan Soda işçilerinin yanında olduklarını belirttiler.

DİSK ve Türk-İş’e bağlı sendikalarda görevli Kocaeli Üniversitesi mezunu sendika uzmanları yaptıkları yazılı açıklamada, grevleri yasaklanan Soda Sanayi işçilerine destek verdi.

Aykut Günel (Selüloz-İş), Caner Güneş (Kristal-İş), Damla Demir (Tekgıda-İş), Deniz Beyazbulut (DİSK), Meliha Kaplan (Tez Koop-İş), Mine Dilan Kıran (Genel-İş), Ozan Yılmaz (Birleşik Metal-İş), Mustafa Sait Cinbir tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Soda Sanayi AŞ işçilerinin başlattığı grevin de yasaklanmasıyla birlikte son 16 yılda 15 grev yasaklanmış oldu. Bu grev yasaklarının 7’si ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın işverenlere ‘müjde’ ve ‘lütuf’ olarak sunduğu OHAL döneminde gerçekleşmiştir” denildi.

Soda işçisi ücret zammında ısrarlı

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “İşçilerin demokratik hak ve özgürlükleri OHAL gerekçe gösterilerek engellenmekte, en meşru talepleri göz ardı edilmektedir. Ancak tüm hukuksuz uygulamalara ve yasaklamalara rağmen işçiler Türkiye’nin dört bir yanında işten çıkarmalara, grev yasaklarına karşı mücadele etmektedir. Birleşik Metal-İş Sendikasına üye oldukları için işten çıkarılan Termokar işçileri, TÜMTİS üyesi DHL Expres işçileri, Petrol-İş ve Lastik-İş’te örgütlenen Standart Profil işçileri, Gebze’de direnen Petrol-İş üyesi Flormar işçilerinin kararlılıkla süren mücadeleleri bunun en iyi örnekleridir. Ayrıca son dönemde grevleri yasaklanan cam ve metal işçilerinin yürütüş oldukları fiili grevler ve mücadeleler, grev yasaklarına karşı yeni bir mücadele alanı açmış oldu. Soda Sanayi işçilerinin de yasaklamaya rağmen işyerlerini terk etmemesi ve fiili grev yasaklarına karşı vermiş oldukları fiili cevap, yeni açılan bu mücadele alanının büyütülmesine yol açacaktır. Hükümetin OHAL’i fırsata çeviren açıklamalarına ve uygulamalarına, grev hakkına yönelik saldırı ve yasaklamalarına karşı işçi sınıfının geleceğine, beklentilerine ve özlemlerine dair kaygıları olan ve sınıfın çıkarları için çalışan, aynı zamanda da emekçi kenti Kocaeli’nde ilk olarak işçi sınıfının acılarına, sevinçlerine tanık olan sendika uzmanları olarak Petrol-İş üyesi işçilerin yanında ve tüm grev yasaklarının karşısında olduğumuzu açıklıyoruz.” (KOCAELİ)

Seçime 1 ay kala grev yasaklanması ne anlama gelir?

Demek oluyor ki işçiysek hükümetin gözünde bir önemimiz yok!

Son Düzenlenme Tarihi: 25 Mayıs 2018 14:47

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