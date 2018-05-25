Adana'nın Ceyhan ilçesindeki Serbest Bölgede faaliyet gösteren bir firmanın inşaatında çalışan Hasan Gümüş (44) bilinmeyen bir nedenden ötürü iskeleden düştü. Olay yerine çağrılan ambulansla İlçe Devlet Hastanesi kaldırılan Gümüş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Son Düzenlenme Tarihi: 25 Mayıs 2018 14:39
Fotoğraf: Pixabay
Adana'da iş cinayeti: İskeleden düşen işçi yaşamını yitirdi
25 Mayıs 2018 14:34
Adana'nın Ceyhan ilçesinde iskeleden düşen işçi yaşamını yitirdi.
Adana'nın Ceyhan ilçesindeki Serbest Bölgede faaliyet gösteren bir firmanın inşaatında çalışan Hasan Gümüş (44) bilinmeyen bir nedenden ötürü iskeleden düştü. Olay yerine çağrılan ambulansla İlçe Devlet Hastanesi kaldırılan Gümüş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Gümüş'ün cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (MA)
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