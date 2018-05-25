'Berfo Ana hâlâ Cemil’i bekliyor'

23 yıldır, gözaltında kaybedilen kardeşinin akıbetini soran Mikail Kırbayır 'Berfo Ana hâlâ yanındaki boş mezarın kapatılmasını bekliyor' dedi.

Galatasaray Meydanı’nda 23 yıldır kardeşi Cemil Kırbayır'ın akıbetini soran Mikail Kırbayır, “Devletin artık bu yaptıklarıyla yüzleşmesini istiyoruz.” dedi ve ekledi: “Berfo Ana hâlâ yanındaki boş mezarın kapatılmasını bekliyor.”

Arjantinli Plaza De Mayo Anneleri’nin kayıp yakınları için başlattığı ve daha sonra Türkiye’de de Cumartesi Anneleri tarafından başlatılan oturma eylemleri sürerken, 1996 yılında 17- 31 Mayıs tarihleri “Gözaltında Kayıplara Karşı Uluslararası Mücadele Haftası” olarak kabul edildi.

Kayıplarının akıbetini sormak ve faillerinin yargılanması talebiyle 27 Mayıs 1995’ten bu yana Galatasaray Meydanı’nda oturma eylemlerini sürdüren Cumartesi Anneleri’nin başlatmış oldukları eylem 23’üncü yılına giriyor. 12 Eylül 1980 darbesinde gözaltında kaybedilen Cemil Kırbayır'ın ağabeyi Mikail Kırbayır, ‘Kayıplar Haftası’nda Mezopotamya Ajansı’ndan Sadiye Eser ve Ferhat Çelik’e konuştu. Devletin kendilerini bir belirsizlik içine sürüklediğini dile getiren Kırbayır, 38 yıldır bir bilinmezlik peşinde olduklarını ifade etti.

‘BERFO ANA HÂLÂ CEMİL’İ BEKLİYOR’

Berfo Ana’nın son vasiyetinin “Cemil’i bulmadan ve kemiklerini kucağıma vermeden gömmeyin” olduğunu hatırlatan Kırbayır, “Berfo Ana 33 yıl oğlunun peşine düştü. İlerleyen yaşına rağmen 12 Eylül davalarına katıldı. Son vasiyeti gerçekleşmesi mümkün olacak türden değildi. Baktık olacak gibi değil ikinci bir mezar kazdık. Cemil’in mezarı olsun belki vicdanen rahatlarız dedik. Mezarı kazdık. Ancak kaymakam ve vali gelip ‘ortada ölü yokken mezar kazamazsınız’ dedi. Ben de o zaman ‘gömmüyorum’ dedim. Sonuç itibariyle mezarın kazılması gerçekleşti. Ama halen mezar açık. Berfo Ana hâlâ yanındaki boş mezarın kapatılmasını bekliyor. Bu bir zulmün ıstıraptır, işkencedir” dedi. Devletten beklentilerini de sıralayan Kırbayır, “Birincisi devletin bu yaptıklarıyla, itirafıyla yüzleşmesini istiyoruz. İkincisi bizi daha fazla acılara kahretmeden bir an önce mezarlarımızı istiyoruz. Üçüncüsü insanlık suçu işlenmiştir. Ona sebebiyet verenlerin bir an önce yargı önüne çıkarılsın istiyoruz.” diye konuştu. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 25 Mayıs 2018 14:16

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