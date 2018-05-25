Beko: Meclis'te olmazsanız işçilerin sorunlarını çözemezsiniz

CHP Milletvekili adayı Kani Beko, İzmir'de gündeme ilişkin konuları değerlendirdi.

DİSK Eski Genel Başkanı yeni CHP Milletvekili adayı Kani Beko, DİSK Ege Bölge Temsilciliğini ziyaret etti. Gündeme ilişkin konuları değerlendiren Beko, ziyaretinde AKP iktidarının bu zamana kadar olan işçiler ve emekçiler açısından da demokrasi barış ve özgürlük taleplerinden yana olan insanlara karşı da uyguladığı politikalarını eleştirdi.

Ege Bölge temsilciliğine bağlı sendikaların şube başkanları ile yöneticileri ve üyelerinin de yer aldığı ziyarette, Beko, neden aday olduğuna değinerek, ‘Neden aday olduğuma gelecek olursak grevler, yürüyüşler yapıyorsunuz ama bazı konuları bir türlü aşamıyorsunuz o yüzden ben şuna inanıyorum, emekten, demokrasiden, barıştan, adaletten, kardeşlikten, sendikal hak ve özgürlüklerden yana olanların mutlaka iktidarda olması ve siyasal iktidar sürecinde de görev alması gerekir inancındayım. Eğer siz TBMM’de bir fazla çoğunluğu elde edemezseniz, işçi arkadaşlarımızın sorunlarını kolay kolay çözemezseniz. Aday olmam da etken olan şey, 2 yıl önce ülkemizde bir OHAL ilan edildi, OHAL ilan edildiğinde Sayın Cumhurbaşkanının şöyle bir ifadesi vardı, biz FETÖ örgütüne karşı, darbe girişimine kalkanlara karşı OHAL’i ilan ettik. KHK ile bu örgütü ıslah etmeye çalışacağız’ demişlerdi. Ne oldu peki FETÖ bir araç oldu, amaç ise bu ülkede demokrasiye barış ve kardeşlik mücadelesi veren kurum, kuruluşlar ve sendikalar oldu’ dedi.

‘II.VAHDETTİN DE GİDECEK’

Taşerona kadro meselesine, işçi sağlığı ve iş güvenliğinde alınmayan önlemler nedeniyle yaşanan iş cinayetlerine değinen Beko “Siyasal ve ideolojik anlamda görüşünüz ne olursa olsun şunu bilin ki önümüzdeki dönemde AKP iktidarda kalırsa 6.5 milyon insanımız kiralık işçi olacak. Ortaçağ’da köle satar gibi işçi kardeşlerimizi satacaklar. Kiralık işçinin sendikası, kıdem tazminatı yoktur. İşsizlik fonundan para alamaz ve 8 aydan fazla çalışamaz” diye konuştu.

Eğitimden sağlığa bu ülkede elle tutulur bir şeyin kalmadığını belirten Beko, son olarak şunları kaydetti: Biz bu toprakların çocukları olarak 1.Vahdettin Osmanlı toprakları terketttiği zaman Ulusal Kurtuluş Önderimiz başta Mustafa Kemal olmak üzere bizim ülkemizde bir Cumhuriyet kurdular. 15 yıldan bu yana ıı.Vahdettin, Cumhuriyet ile uğraştı ama II.Vahdettin de gidecek, bu Cumhuriyeti kuran çocuklar ve CHP iktidar olacak’ (İzmir/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 25 Mayıs 2018 13:11

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