Soda işçisi ücret zammında ısrarlı

Soda Kromsan fabrikasında grev yasağının ardından üretim yeniden başlarken, sendika ile işveren arasında görüşmeler de sürüyor.

Mersin’de grevleri yasaklanan Petrol-İş üyesi Soda Sanayi işçileri taleplerinin arkasında. Şişecam’a bağlı fabrikada grev yasağının ardından üretim yeniden başlarken, sendika ile işveren arasında görüşmeler de sürüyor. Son görüşmede sosyal maddelerde anlaşma sağlanırken, temel madde olan ücrette ise ilerleme sağlanamadı. İşçiler kendileri için ücret maddesinin önemli olduğunu belirtirken, bir sonraki görüşme 4 Haziran’da yapılacak.

Patronla önceki gün yapılan görüşmede sosyal haklara yüzde 20 artışta anlaşma sağlandı. Buna göre yıllık izin ücreti 760 liradan 905 liraya, Ramazan Bayramı parası 760 liradan 905 liraya, Kurban Bayramı parası 1080 liradan 1300 liraya, yakacak yardımı 2340 liraya çıkarıldı. Ücret zammı konusunda patron yıllık brüt 390 liralık teklifini 425 liraya çıkarırken, sendika ise 720 liradan 690 liraya düştü ve anlaşma sağlanamadı. Vardiya zammı ve gıda çeki olarak 300 lira verilmesi talepleri de kabul edilmedi.

'BİZİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN ÜCRET ARTIŞI'

Evrensel’e konuşan bir işçi “Sosyal haklara yapılan artışlar büyük para gibi görünüyor ama bunlar yılda bir kez veriliyor. Bizim için önemli olan ücret artışı. Çünkü her ay alıyoruz” dedi. Patronun grev yasağına ve Yüksek Hakem’e güvendiğini dile getiren işçi, şöyle devam etti: “Patron işçinin üzerinde etkisinin olduğunu söylüyordu ama yaşananlar gösterdi ki işverenin değil sendikanın etkisi var. İşçinin birliği bunu gösterdi.” (Mersin/EVRENSEL)

Seçime 1 ay kala grev yasaklanması ne anlama gelir?

Son Düzenlenme Tarihi: 25 Mayıs 2018 12:49

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