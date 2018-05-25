Demirtaş'tan Perinçek'e: Kazanırsanız söz veriyorum HDP’yi kapatacağız

Selahattin Demirtaş, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışan rakiplerine ilişkin sosyal medya hesabından tweetler attı.

HDP Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş Twitter hesabından yaptığı açıklamada, seçimdeki rakiplerine seslendi.

Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı adaylarına gönderdiği mesajlar şu şekilde:

"Hakkımdaki çağrılarınızı önemli ve değerli buluyorum. Seçim çalışması adil ve eşit olmazsa sonuçların meşruiyeti de tartışmalı olur. Sizler de adil bir ortamda çalışamıyorsunuz. Ülkemizin adalet ihtiyacı en çok da bu şekilde anlaşılıyor. @vekilince @meral_aksener @T_Karamollaoglu"

"Cumhurbaşkanı olarak, 16 yıllık yönetimden sonra adalet vaat ediyorsunuz. En sevdiğiniz rakibinizin c.evinden seçim çalışması yürütmek zorunda kalmasına dair görüşlerinizi de duymak isterdim. Anayasa’daki masumiyet karinesini unutmadan yorum yaparsanız sevinirim. @RT_Erdogan"

"Ben seçilirsem Vatan Partisi’ni kapattırmayacağım. Partiniz dahil, bütün partilerin hazineden adil bir yardım almasını sağlayacağım. Ayrıca siz kazanırsanız söz veriyorum, HDP’yi biz kendimiz kapatacağız. @Dogu_Perincek"

Seçim Günlüğü (25 Mayıs 2018) - YSK'den HDP ve Saadet Partisi'ne süre!

Son Düzenlenme Tarihi: 25 Mayıs 2018 12:04

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