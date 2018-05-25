Cargill’de işçilerin başlattığı mücadele 37. gününü geride bıraktı

Cargill fabrikasında sendikalaştıkları için işten çıkarılan Tek Gıda İş üyesi işçilerin eylemleri devam ediyor.

Uğur ÖKDEMİR

Cargill fabrikası şekere uygulanan kotayı gerekçe göstererek sendikaya üye olan 14 işçiyi işten çıkarmış bunun üzerine işçiler, Cargill’in Orhangazi’deki fabrikası önünde eyleme başlamıştı.

İşçilerin Cargill önünde başlattıkları eylem 37. gününü geride bıraktı. Geçtiğimiz hafta Cargill fabrikası çalışanlarına fabrika bahçesinde iftar yemeği verirken işten çıkarılan 14 Tek Gıda İş üyesi işçi ise fabrika önünde iftarlarını açmıştı.

37. gündür fabrika önünde direnen işçilere destek ziyaretleri de artıyor. Tek Gıda İş Sendikası Genel Sekreteri Mustafa Akyürek ve Tek Gıda İş’in Bursa da örgütlü olduğu Coca Cola, Nestle, Erikli ile Eker fabrikasında çalışan işçilerden de destek geldi.Fabrika önünde iftarlarını açan işçiler çıktıkları bu yolda sonuç alıncaya kadar kararlılıkla devam edeceklerini söyledi.

MÜCADELEMİZ KAZANANA KADAR SÜRECEK

Fabrika önünde işçilere seslenen Tek Gıda İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Suat Karlıkaya; “Sendikalaştıkları için işten çıkarılan 14 arkadaşımızla birlikte bugün 37. günümüzü geride bırakıyoruz. Cargill yönetiminin almış olduğu bu karardan biran önce vazgeçmesini istiyoruz. Biliyoruz ki bu sendikalaşmanın önüne bir engel olarak yapılmış bir hamledir. Bizim bu mücadelemiz ekmeğimizin, emeğimizin ve geleceğimizin mücadelesidir. Şunu herkes iyi bilsin ki bu 14 arkadaşımız iş başı yapmadığı sürece bir ay değil on ay değil mücadelemiz kazanana kadar devam edecektir” dedi.

Emeksiz, kavgasız bir şeyin olmadığı olursa zaten sağlıklı garanti olmaz diyen Tek Gıda İş Sendikası Genel Sekreteri Mustafa Akyürek; ” Bu mücadelede sendika olarak sonuna kadar yanınızdayız. Sabırlı olun dirençli olun. 37 gün oldu belki bu 300 gün olacak ama arkadaşlarımız bilsin ki hiçbir zaman burada geri adım geri dönüş olmayacak” dedi. (Bursa/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 25 Mayıs 2018 11:22

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