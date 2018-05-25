İzmir Büyükşehir'de anlaşma sağlandı

Belediye İş Sendikası ile Büyükşehir Belediyesi arasında devam eden toplu iş sözleşmelerinde anlaşma sağlandı. İlk yıl için yüzde 12,5 zam verilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşları İZSU, ESHOT, İZULAŞ, İZBELCOM ve İZBETON'da örgütlü Belediye İş İzmir Şubeleri ile belediye yönetimi arasında tıkanan toplu iş sözleşmeleriyle ilgili yeni gelişme yaşandı. Belediye yönetiminin ücret zammı ve diğer haklarda önerdiği yüzde 8'lik zam dayatmasını yüzde 12,5 çekmesi üzerine taraflar anlaştı. 2 yıllık toplu sözleşme toplamda 5 bin 500 işçiyi kapsıyor.

Tıkanan toplu sözleşmelerden dolayı dün İZBETON'da grev kararı asılırken, grev yasağı kapsamında olan İZSU ve İZBELCOM'daki toplu iş sözleşmeleri ise Yüksek Hakem Kurulu'na gitmişti. Devam eden kadrolu işçilerle ile İZULAŞ'ta çalışan belediye işçilerinin sözleşme görüşmeleri ise kriz yaşanmadan aşılmış oldu. Sendikanın bugün yapacağı açıklama ise iptal edildi. (İzmir/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 25 Mayıs 2018 11:06

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