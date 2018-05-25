Merkez Bankası reeskont kredi kurunu sabitledi

Merkez Bankası, ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerini sabitledi.

Merkez Bankası ihracat reeskont kredi ödemelerinde kuru sabitledi. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, 31 Temmuz'a kadar vadesi dolacak olan reeskont kredilerinde kurun 4.2 lira olarak sabitlendiği belirtildi.

Merkez Bankası: "25 Mayıs'tan önce kullanılan ve 31 Temmuz'a (dahil) kadar vadesi dolacak ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinin, kredinin vadesinde ödenmesi halinde dolar için 4,2000, avro için 4,9000, İngiliz sterlini için 5,6000 kuru kullanılarak Türk lirası olarak yapılabilmesine olanak tanınması ve kredi kullandırım tarihindeki işlem kurunun sabitleme kurundan yüksek olması durumunda kredi geri ödemesinde kredi kullandırım tarihindeki işlem kurunun esas alınmasına karar verilmiştir."

REESKONT KREDİSİ NEDİR?

Mal ve döviz kazandırıcı hizmet ihracatında bulunan firmalar için uygun maliyetli finansman sağlanması amacıyla, T.C Merkez Bankası tarafından limit çerçevesinde kullandırılan TL/Döviz Kredisi.

(HABER MERKEZİ)

Dolar 4,78 liradan, avro 5,60 liradan güne başladı - 25 Mayıs 2018

Son Düzenlenme Tarihi: 25 Mayıs 2018 10:15

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