Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sabaha karşı polisler tarafından çok sayıda eve baskın düzenlendi. Halkların Demokratik Partisi (HDP) Darıca ilçe üyesi Serhat Aydın, Gencer Ertuğer ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Darıca ilçe yöneticilerinden Tuncer Meriç yapılan baskınlar sonucunda gözaltına alındı. Sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alınan 3 kişinin Kaşkal Emniyet Müdürlüğü’nde tutulduğu öğrenildi. Son Düzenlenme Tarihi: 25 Mayıs 2018 10:01
Fotoğraf: Pixabay
Kocaeli'de ev baskını: 5 kişi gözaltına alındı
25 Mayıs 2018 09:58
Sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek Kocaeli’de yapılan ev baskınlarında 5 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sabaha karşı polisler tarafından çok sayıda eve baskın düzenlendi. Halkların Demokratik Partisi (HDP) Darıca ilçe üyesi Serhat Aydın, Gencer Ertuğer ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Darıca ilçe yöneticilerinden Tuncer Meriç yapılan baskınlar sonucunda gözaltına alındı. Sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alınan 3 kişinin Kaşkal Emniyet Müdürlüğü’nde tutulduğu öğrenildi.
Gebze’de ise ismi öğrenilmeyen 2 kişi gözaltına alındı. (MA)
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