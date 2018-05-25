Kocaeli'de ev baskını: 5 kişi gözaltına alındı

Sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek Kocaeli’de yapılan ev baskınlarında 5 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sabaha karşı polisler tarafından çok sayıda eve baskın düzenlendi. Halkların Demokratik Partisi (HDP) Darıca ilçe üyesi Serhat Aydın, Gencer Ertuğer ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Darıca ilçe yöneticilerinden Tuncer Meriç yapılan baskınlar sonucunda gözaltına alındı. Sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alınan 3 kişinin Kaşkal Emniyet Müdürlüğü’nde tutulduğu öğrenildi.



Gebze’de ise ismi öğrenilmeyen 2 kişi gözaltına alındı. (MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 25 Mayıs 2018 10:01

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