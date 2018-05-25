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Dolar 4,78 liradan, avro 5,60 liradan güne başladı - 25 Mayıs 2018
25 Mayıs 2018 09:20
Dolar güne 4,7860 liradan, avro 5,6020 liradan güne başladı.
İstanbul serbest piyasada dolar 4,7860 liradan, avro 5,6020 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 4,7840 liradan alınan dolar, 4,7860 liradan satılıyor. 5,6000 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,6020 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 4,7580 lira, avronun satış fiyatı ise 5,5870 lira olmuştu. (EKONOMİ SERVİSİ)
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