Kanada'da patlama: En az 15 yaralı

Kanada Batı Toronto'daki Peel bölgesindeki bir restorantta meydana gelen patlamada en az 15 kişi yaralandı.

Kanada'nın Toronto eyaletide patlama meydana geldi.

Bir alışveriş merkezindeki Bombay Bhel restaurantta meydana gelen patlamanın nedeni belirlenemedi. Sağlık ekipleri, üç kişinin durumunun ağır olduğunu, diğer 12 kişinin ayakta tedavi edildiklerini söyleyen Kanada polisi, üç kişinin ağır yaralandığı olayın, iki kişinin restoranta yerleştirdiği bombanın patlatlamasıyla meydana geldiğini açıkladı.

Yerel haberlere göre polis, kamera kayıtlarına yansıyan iki kişinin peşine düştü. Kamera kayıtlarında, yüzleri kapalı olarak restauranta giren, birisi 1.80 m. boylarında iki kişi görünüyor. (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 25 Mayıs 2018 08:40

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