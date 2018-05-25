Polis, HDP'nin seçim bürosunun önüne astığı bayrakları söktü!

Kızıltepe’de HDP’nin kadın seçim bürosunun bulunduğu caddede asılan parti bayrakları, polislerin talimatıyla söküldü.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir süre önce Halkların Demokratik Partisi (HDP) İl Örgütü tarafından açılan kadın seçim bürosunun bulunduğu caddede asılan parti bayrakları söküldü. Bayraklar, akşam saatlerinde polislerin talimatıyla güvenlik önlemleri altında büronun önüne gelen kayyum atanan belediye işçileri tarafından söküldü.

Bayrakların sökülmesine gerekçe olarak, "Yolu kapatacak tarzda asılamaz" açıklaması yapıldı. (Mardin/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 25 Mayıs 2018 07:45

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