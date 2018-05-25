Fotoğraf: MA
HDP'nin seçim bürosu önündeki bayrakları söküldü
25 Mayıs 2018 07:42
Silopi’de, HDP’nin önümüzdeki günlerde açılışını yapacağı seçim bürosu önüne astığı parti bayrakları jandarma tarafından söküldü.
Şırnak’ın Silopi ilçesine bağlı Cumhuriyet mahallesinde, Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) önümüzdeki günlerde açılışını yapacağı seçim bürosu önüne astığı parti bayrakları söküldü. Bayrakların, akşam saatlerinde büronun önünde devriye gezen jandarma ekipleri tarafından söküldüğü öğrenildi.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde de HDP’nin kadın seçim bürosunun bulunduğu caddede asılan parti bayrakları dün akşam saatlerinde polislerin talimatıyla sökülmüştü. (MA)
Son Düzenlenme Tarihi: 25 Mayıs 2018 12:01
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