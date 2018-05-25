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CHP Rize İl Başkanı Mesut Rakıcı istifa etti
25 Mayıs 2018 01:30
CHP Rize İl Başkanı Mesut Rakıcı, sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıkladı.
CHP Rize İl Başkanı Mesut Rakıcı, görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Rakıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık sorunların nedeniyle partisinin il başkanlığı görevinden istifa ettiğini söyledi.
Rakıcı'nın istifasından boşalan il başkanlığı görevini vekaleten İl Başkan Yardımcısı Saltuk Deniz'in yürüteceği öğrenildi. (Rize/AA)Son Düzenlenme Tarihi: 25 Mayıs 2018 01:37
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