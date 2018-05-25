Muharrem İnce'nin ziyaret ettiği dekan görevden alındı

Muharrem İnce'nin ziyaret ettiği Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alaattin Duran, YÖK'ün talimatıyla rektörlük tarafından görevden alındı.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alaattin Duran, YÖK’ün talimatıyla Rektörlük tarafından görevden aldı. Haberi CHP milletvekili Ali Şeker sosyal medya hesabından duyurdu. Şeker, "Dekan'ın bugün Muharrem İnce'yi okula soktuğu için YÖK'ün talimatı ile Rektörlük tarafından görevden alındığını" söyledi.

Karar üzerine Twitter üzerinden açıklama yapan Muharrem İnce, "İstanbul Üniversitesi'ni bölen iktidar, bugünkü destek ziyaretimizden sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı'nı görevden aldı. İşte bu yüzden adayım! Ülkenin seçkin beyinlerinin kaderi, bir kişinin iki dudağı arasında olmasın diye!" dedi.

İnce ayrıca "24 Haziran'dan sonra bu ülkeye akademik özgürlük, özerk üniversite gelecek. 24 Haziran'dan sonra üniversite yönetimlerini, rektörleri ve dekanları tek adam değil, üniversite belirleyecek", "Gençler, evlatlarım, öğrencilerim sizler bu ülkenin aydınlık geleceğisiniz. Benim Cumhurbaşkanlığımda geleceğinize siz yön vereceksiniz. Bilim yön verecek. Bir kişinin kişisel ve siyasal hırsları değil" mesajlarını paylaştı.

ÖĞRENCİLERDEN EYLEM ÇAĞRISI

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencileri, Dekan Duran'ın görevden alınması karına karşı "Bu karara tepki göstermek ve dekanımızın yanında dik duruşumuzu sergilemek üzere yarın sabah (Cuma) 8.30'dan itibaren Dekanlık Binası önünde toplanıyoruz" çağrısı yaptı.

(HABER MERKEZİ)

Muharrem İnce Cerrahpaşa'yı ziyaret etti

Son Düzenlenme Tarihi: 25 Mayıs 2018 01:20

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