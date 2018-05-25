Muharrem İnce'nin ziyaret ettiği dekan baskıyla istifa ettirildi

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alaattin Duran, YÖK’ün baskısıyla Rektörlük tarafından istifa ettirildi. Haberi CHP milletvekili Ali Şeker sosyal medya hesabından duyurdu. Şeker, "Dekan'ın bugün Muharrem İnce'yi okula soktuğu için YÖK'ün talimatı ile Rektörlük tarafından görevden alındığını" söyledi.

İstifaya zorlanan Prof. Dr. Alaattin Duran, sabah saatlerinde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi bahçesinde gece saatlerinde yaşananları ve istifaya zorlanma sürecini anlattı. İnce'nin Cerrahpaşa'ya alınmaması yönünde baskı yapıldığını ve bu baskıları kabul etmediğini söyleyen Dekan Duran, akşam saatlerinde İstanbul Üniversitesi rektörünün kendisini aradığını ve "YÖK görevden ayrılmanızı istiyor" dediğini söyledi.

Karar üzerine Twitter üzerinden açıklama yapan Muharrem İnce, "İstanbul Üniversitesi'ni bölen iktidar, bugünkü destek ziyaretimizden sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı'nı görevden aldı. İşte bu yüzden adayım! Ülkenin seçkin beyinlerinin kaderi, bir kişinin iki dudağı arasında olmasın diye!" dedi.

İnce ayrıca "24 Haziran'dan sonra bu ülkeye akademik özgürlük, özerk üniversite gelecek. 24 Haziran'dan sonra üniversite yönetimlerini, rektörleri ve dekanları tek adam değil, üniversite belirleyecek", "Gençler, evlatlarım, öğrencilerim sizler bu ülkenin aydınlık geleceğisiniz. Benim Cumhurbaşkanlığımda geleceğinize siz yön vereceksiniz. Bilim yön verecek. Bir kişinin kişisel ve siyasal hırsları değil" mesajlarını paylaştı.

ÖĞRENCİLERDEN EYLEM

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencileri, Dekan Duran'ın görevden alınması karına karşı Dekanlık Binası önünde toplandı.

(HABER MERKEZİ)

Muharrem İnce Cerrahpaşa'yı ziyaret etti

Son Düzenlenme Tarihi: 25 Mayıs 2018 11:17

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