İzmir'deki ilkokullarda yatılı kuran kursu reklamı

İzmir'de 4. sınıf öğrencilerine, ailelerine vermeleri üzere Kemalpaşa Müftülüğünün yatılı kuran kursu reklamı yaptığı mektup dağıtıldı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde müftülük, 4. sınıf velilerine mektup yollayarak yatılı kuran kurslarının reklamını yaptı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol üzerinden İzmir Kemalpaşa'da ortaokula geçecek öğrencilere yatılı kuran kurslarında kalarak eğitimlerini sürdürebilecekleri belirtildi. Velilere verilmek üzere 4. sınıf öğrencilerine okullarda dağıtılan mektupta "Gözümüzün aydınlığı geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın doğru bir İslami anlayışla ve ahlaki ile yetişmeleri milletimize memleketimize hizmet etmeleri, ana babasına saygılı ve dua eden hayırlı birer evlat olmaları için Fatih Seher Yatılı Kur'an kursumuzla hizmetinizdeyiz" denildi. Mektupta öğrencilerin hak kaybı yaşamadan hafızlık için eğitimlerine ara verebileceklerinin bilgisi de verildi.

'SINIFLARA GİRMESİ ENGELLENEBİLİR'

Eğitim Sen İzmir 4 Nolu Şube Başkanı İsmail Hakkı Şimşek "Siyasetin nasıl okullara taşınmasını istemiyorsak bu konuları da girmemesi gerekiyor ama maalesef ki okullarda bu tür çağrılar yaşanıyor. Protokol çerçevesinde olduğu için yasal olarak engel olmamız mümkün değil. Yasal zemini fırsata çevirmeye çalışıyorlar. Hukuk anlamında bir şey yapamıyoruz ama okullardaki eğitimciler ile duyarlı velilerin itirazları ile bu tür konuların sınıflara taşınması engellenebilir. Bunun laik eğitime vereceği zararı anlatmak gerekiyor" dedi. (İzmir/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Mayıs 2018 22:12

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