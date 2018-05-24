CNN Türk'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 'Polisiye tedbirlerle ekonomi olmaz' dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CNN Türk canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı. AKP iktidarının ekonomi politikalarını eleştiren İnce, "Polisiye tedbirlerle ekonomi olmaz. Önce demokrasiyi düzeltmeniz lazım. Sabit kur gibi lafları yok edeceğiz." dedi. İnce seçim süreciyle ilgili olarak ise "16 yıldır vekilim. Türkiye'yi geziyorum ama bu sefer başka. Değişim rüzgarını hissediyorum. 30'a yaklaştı mitinglerimiz. 73 vilayete gideceğiz. 81'i tamamlayın dedim arkadaşlara, sıkıştırabilirlerse 81'i tamamlayacağız. Arife akşamı mutlaka köyümde olmam lazım. Sadece onu değiştirmeyin dedim" dedi

İnce'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

♦ Şimdi bu üst akıl. Kim bu? Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Birileri ülkeye zarar vermek istiyorsa gel beraber karşı duralım. Üst akıl. Kim bu? Kimse bu üst akıl, gel beraber mücadele edelim. Yalan söyleme insanlara.

♦ Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Türkiye'nin 450 milyar dolar borcu var. Bunun 320 milyar doları son 16 yılda yapılmış. Yabancının Türkiye'den alacağı var. Alacağı olan birisi Türkiye'yi batırmak ister mi? Yabancı önce alacağını almak ister.

♦ Türkiye'nin Güney Kore'yi örnek alması lazım. Güney Kore eğitilmiş iyi mühendisleri ile yaptı bunu. Türkiye'nin eğitime ciddi bir yatırım yapması lazım. Bir Güney Kore'nin bir de Türkiye'nin 1980'den bu yana, 38 yıldan beri geldiği duruma bakın.

♦ Polisiye tedbirlerle ekonomi olmaz. Önce demokrasiyi düzeltmeniz lazım. Sabit kur gibi lafları yok edeceğiz.

♦ Seçimi kazanırsam, bir hafta içerisinde Merkez Bankası'nın para politikaları bağımsız olacak. Merkez Bankası Başkanı CHP Genel Merkezi'ne çağrılmayacak.

♦ Kurmayları toplayacağız, gelenleri gidenleri hesaplayacağız.

♦ Kamu bankalarını sektörel olarak yeniden yapılandıracağı

♦ Türkiye dışarıdan para aldı değil mi? Türkiye bu parayı taşa, toprağa, betona gömdü. Üretim yapmadığı için, fabrika açmadığı için alamayacak.

♦ Şirketler bir bir iflas ederken, ben orada hafriyat mı kazacağız? Tabi ki durduracağım Kanal İstanbul'u. Ne işimiz olur?

♦ Türkiye'nin kuralları işleyen bir ülke olması lazım. Bir Fransız, bir İngiliz 'Türkiye bir hukuk devletidir' diyebilmeli.

♦ 16 yıl sonra 'ben şunu yapacağım' diyemez. Deme hakkı yok. Ancak özür dileyebilir. 'Ben ekonomiyi düzelteceğim' demek ayıptır. Ne zaman düzelteceksin?

♦ Kasım 2017'de bu önergeleri AKP'nin oylarıyla reddetmiş. CHP vekilleri bu önergeleri vermiş, reddetmişsin. Şimdi bir 'ince' korkudan, İnce 'Size 3600'ü vereceğiz' demiş, aklın başına gelmiş, şimdi çıkmışsın '3600 vereceğiz' diyorsun. Bunlar komik. Ben vereceğim. Çünkü yalan söylemedim bu millete.

♦ (Erdoğan'ın açıkladığı projelerden beğendiğiniz var mı?) Bugün ayrıntılı incelemedim ama yarın akşam incelerim. Atatürk Havalimanı'nın olduğu yere park yapacaksa desteklerim. Ama zaten o yapamayacak, ben yapacağım. Erdoğan, oraya rezidans kondurmadan, oraya TOKİ'yi doldurmadan 'Millet Parkı'nı yapmaz.

♦ Geçmiş örneklere baktığımızda, her tarafı ranta boğdular. Keşke daha önce yapsalardı. Sadece orası yetmez. Onun yanındaki arazileri de dahil etseler. Biz dahil edeceğiz. Onun elinde olsa yapmayacaktır. Bir kenarına yapacak, yanına gökdelen konduracaktır.

♦ Ekibim hazır. Seçim ikinci tura kalırsa açıklayacağım. Ben ilk turda kazanacağımı düşünüyorum.

♦ İlhan abi ile her gün görüşüyoruz. Aykut Erdoğdu ile konuşuyorum. İkinci turda kurmaylarım ile çıkacağım. Birinci tur geçmeden kimseyi açıklamayacağım. Ekibim belli, 2014'ten bu yana çalışıyorum. Mülakat varsa liyakat yoktur.Yüzde 90 oranında kaldıracağım.

♦ En acil işimiz yargı. Adil bir yargı düzeni kurmak gibi bir görevim var.

♦ Yatırımcının önündeki bürokratik sıkıntıları ortadan kaldıracağız.

♦ Faiz İslam'da haramdır. Bunu bütün Müslümanlar kabul eder. Ben de kabul ediyorum. Ama tutup faizle uğraşmanın anlamı yok. Dünyanın kuralları var. Saplantıları ortadan kaldıracağız.

♦ Ekonomilerin başına liyakat sistemi ile birini atayacağız. Devlet kemer sıkacak. Saray'dan başlayacağım. Evimde otururum. Çankaya Köşkü'nü de devlet işleri için kullanırım. Kalan para ile AR-GE çalışmalarında bulunuruz. Aralık'ta 359 milyon lira harcadılar.

♦ Kaynak mı yok? Saray yaparsanız, Suriyelilere 40 milyon dolar harcamazsanız alın size kaynak.

♦ AB'nin kuralları istemesi doğal. Biz içimizdeki sorunları halledersek yine de almazlarsa bunu konuşuruz. Onlarda yaşlı bizde genç bir nüfus var. Genç nüfusu iyi eğitirsek bizi AB'ye alırlar.

♦ ÖTV'yi kaldıracağım demedim. Sesli kitapta yüzde 18 KDV var. Normal kitap yüzde 8 KDV. Kutsal kitapta KDV yüzde 1. Kutsal kitapta KDV olur mu? Ben kimsenin çocuk sayısına karışmam. İster 3, ister 5 yapar. Allah nasip eder, millet de isterse… Çocuk sayısına karışma hakkım yok, ama bezinde, sütteeki KDV'yi indireceğim. Benim görevim o. Çocuk maması yüzde 8 olan da var yüzde 18 olan da… Sütte yüzde 8 KDV var. KDV'yi indireceğiz. Musluktan akan suda 5 adet vergi var. Çevre temizlik, atık su, katı atık bertaraf vedeli, katı atık toplama bedeli ve artı KDV var. Emlakta, pırlantada, yatta KDV yok. Doğalgazda, mutfak tüpünde var. Akaryakıtta, benzinde, mazotta ÖTV, KDV toplam yüzde 51 vergi var. 100 TL'lik benzin aldınız, 51 TL de vergisi var.

♦ 1999'da deprem vergisi kondu. AKP bunu kalıcı hale getirdi.

♦ Sayın Erdoğan bugün açıklıyor… 16 yıldır aklına yeni mi geldi? KHK ile bunları yapabilir. Seçimi bekleme. Olaki seçimi kaybedersin, senin yerine gelecek kişi yapmaz… Ben seçilir seçilmez, 1 ay içerisinde yapacağım. KHK ile hakkı var. Neden bekliyor? Seçim öncesinde müjde ver. Hem oy alırsın.

♦ Alevileri şimdi mi hatırladın? 16 yıl hiçbir şey yapmayacaksın, seçime yakın bunları açıklayacaksın. Yapamaz, yapmayacak.2002'de Kocaeli'de bir konuşmasında 'Atanmayacak öğretmen kalmayacak' demişti. Şuan atanamamış 320 bin öğretmen var.

♦ 15-29 yaş nüfus arasında 19 milyon gencimiz var. Ben Cumhurbaşkanı olsaydım, sadece bununla ilgilenirdim. 19 milyon genç arasında, 5 milyon genç okulda değil, işte değil, kursta değil. Nerede olduğu belli değil. Kaydı yok. Bu ülke kalkınabilir mi? Bu ülkenin her şeyi atıl. Su akıyor biz seyrediyoruz. Üç buçuk tarafı denizlerle çevrili, balıkçılığı gelişmiyor. Meracılığı gelişmiyor. Gençleri boş duruyor. Doğalkaynaklar var, tarihi misyon var, genç nüfus var. Biz bu ülkenin nöbetçisi değil üreticisi olacağız. Cumhurbaşkanı olduğumda şu 5 milyon kişi bulun diyeceğim.

♦ 16 yılda 6 bakan, 5 sınav değişikliği. Sınavda 9 ay kala bi değişiklik yapıldı, 7 ay kala bir daha yapıldı… 2 ay kala da tarih değişikliği yapıldı. Neden çocukların sınav tarihini değiştiriyorsunuz? Seçimin tarihini değiştirin. Bir yanda sınav, bir yanda seçim… Hangisi daha değerli? Bence sınav daha değerli. Seçimin 1 hafta geç olması ülke tarihini değiştirmez. Sınav tarihi belirlenmişse, o çocukların sınav tarihini değiştiremezsiniz. Önce çocuklar, sonra biz.

♦ 1+8+4 diye bir projemiz var. Ayrıntılarını daha sonra açıklayacağız. Ayın 28'inde Balıkesir'deyim. Necati Bey Eğitim Fakültesi'nde okul arkadaşlarımızla birlikte, diplomalarımızla birlikte olacağız.

♦ Sınavlar kalkmayacak, kalkamaz. Bu bir şekilde olacak. Bu sistemi kurduğumuzda, yarın ben seçimi kaybettiğimde o kalkmayacak.

♦ Her bakan geldiğinde bir reform yapıyor. Böyle bir şey yok. Bir uzlaşma yapacağız.

♦ FETÖ ile AKP birlikte aynı bedende iki ruh gibiydiler. Birlikte yaptılar bunları. Bunu 2013'e kadar yaptılar. Komik bir şey söyleyeyim size; Bu resmi belgedir. 17-25 Aralık'tan sonra, FETÖ'cü okullara devlet 114 trilyon para harcadı. Ne zaman biliyor musunuz? Tarihini de söyleyeyim; 2015-2016 eğitim-öğretim yılında. Bu benim soru önergem. Milli Eğitim Bakanlığı'nın cevabı. Henüz kapatılmamış. Ben sormuşum.

♦ (Erdoğan'ın 'İnce'yi hangi yetkili aramış' sorusu üzerine) Sayın Erdoğan, 2001'de partiyi kurdu. Partiyi kurmadan önce Fetullah Gülen'i ziyarete gitti mi? Ben gittiğini biliyorum. Beraber gittiği kişiyi de biliyorum. Partiyi kurarken icazet almaya gitti mi? Ben diyorum ki gitti.

♦ Muharrem İnce boş konuşmaz. Ne zaman ne kadar söyleyeceğime bırakın onu da ben bileyim. 3 Temmuz 2017 Bekir Bozdağ, "Efendim biz gönderirsek mahkeme reddeder diyor. Biz de onlara siz gönderin reddedeceklerse reddetsin" diyoruz. Yani reddedeceğini biliyor. Yani ABD FETÖ'yü göndermez, Tayyip Erdoğan da istemez. Neden istesin ki?

♦ Demek ki ona bir ayrıcalık yapılmış. İstediği her şeyi alabilmiş. Bir fotoğraf var. Gülen'i ziyaret ediyor AKP'li vekiller. Normalde başı açık olan kadın vekiller, Gülen'in yanında başlarını kapamışlar. Peki siz Hande Hanım. Başınız açık. Başınızı kapattığınız anlar da vardır. Pensilvanya mübarek bir yer mi ki o kadınlar başlarını kapamışlar. Orada diz çökenler… Şu an 5 tanesi vekil listesindeler. Bunlar ne konuşuyorlar? 2012'den bu yana 5 yıl geçti, hâlâ alamadılar. Usulüne göre istemediler.

♦ İlk 23 Temmuz 2017'de istemişler. FETÖ'cüler darbe yapmış, bir yıl sonra istemişsin. 1 yıl neden bekledin?

♦ Sadece ABD ve İngiltere'de suçluların iadesi konusunda daha zorlaştırılmış maddeler var. Türkiye, bu zor koşulları yerine getirmeden istemiş. Usulüne uygun bir şekilde isteyeceksiniz. Ben önümüzdeki günlerde 2 arkadaşımızı Adalet Bakanlığı'na göndereceğim.

♦ Darbe girişiminden sonraki iade talebi doğru değil. Sizdeki bilgi doğru değil. Tekrar söylüyorum 'Fethullah Gülen istenmedi' demiyorum. Usulüne uygun olmadığını, dosyayı inceler uzmanlar, 'Şurada yanlış yapmışsınız' derler. Ben arkadaşlarımızı göndereceğim, dosyayı bana gönderirlerse 'Şurası eksik' diyeceğim.

♦ Bana, '120 koli, tercümeleri bile doğru düzgün yapılmamış, çoğu gazete küpürüyle dolu' dendi. Ben Türk yetkiliye inanmak isterim. O dosyayı incelemek uzmanlık ister. Belgeleri ortaya koysunlar çıkar ortaya.

♦ Dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda partimle ayrı düştüm. Bugün olsa yine aynısını yaparım. Karar yanlıştı. Bu karar alınmasa, Selahattin Demirtaş hapiste olmazdı.

♦ Artık solun birleşmesi hiçbir işe yaramaz, Cumhuriyetçilerin birleşmesi lazım. Geniş bir yelpaze lazım.

♦ 25'inde parlementer sisteme dönemeyiz. Nasıl dönelim? Önce onarımı yapmak zorundayız. Onarımı yaptıktan sonra, 2 yıl içerisinde ekonomi rayına oturtup, o süre içerisinde şeffaf bir devlet yapısı, hesap verebilen devlet yapısı, bağımsız mahkemeler, verdiğimiz taahhütler, özgürlükler… OHAL'i yemin ettiğim gibi kaldırmalıyız. 1 saat beklememeliyiz. Bunları sağladıktan sonra neden olmasın. Yapmalıyız bunu. İnsanların geçmişine bakarak gelecekte ne yapabileceğine karar verebilirsiniz.

♦ Türkiye'de şu an bir tek adam var, her şeye o kadar veriyor. Yanında da liyakatsız bir ekip var. Ben tek adam değil ama güçlü bir lider olacağım.

♦ İnsanı birleştirirsek Edirne ile Hakkari birleşir. Büyük şemsiye diyorum öteden beri. 30 yıldır siyasetin içerisindeyim. Sol birleşmesi hiçbir işe yaramaz, Türkiye için çözüm değil. Cumhuriyetçilerin birleşmesi lazım.

♦ Toplumun her kesimini kucaklayacağız. 81 milyonu kucaklayacağız. Kimseyi öteleştirmeyeceğiz. Bakın bende ne var, Türk bayrağı. Parti rozeti var mı?

♦ Bayrak CHP'lilerin, AKP'lilerin, HDP'lilerin, İYİ Partililerin hepimizin. Cumhurbaşkanı da hepimizin olmalı. Parti başkanı bir sürü. Cumhurbaşkanı bir tane. AKP'lilerin Cumhurbaşkanı olmaz. Sayın Erdoğan Meclise geldiğinde biz ayağa kalkmıyoruz, kalkmayı çok isterim. Partili bir cumhurbaşkanı olursam AKPlilerin de kalkmaması normal.

♦ Yargıyı düzeltmeden yapılacak af, yeni afları getirir.

♦ Yerli otomobil diyor, ne yerli otomobili? 20 yıl öncesinin projesi bu. Biz Türkiye'yi yazılım merkezi yapmalıyız.

♦ Türkiye'nin S-400 alıp almamasına Amerikalılar karışamaz.

♦ 9 milyon TL'ye yakın bağış toplandı. Herkesten destek bekliyorum. (HABER MERKEZİ)

AKP'nin 2018 seçim beyannamesi: Erdoğan'ın vaadi 'süresiz OHAL' oldu

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Mayıs 2018 23:34

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