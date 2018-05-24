İTÜ'de birlikten şenlik doğdu: 'Taşkışla Şenlik No: 00'

İTÜ Taşkışla Mimarlık Fakültesi'nde 7 kulüp ve gönüllü öğrenciler bir araya gelerek 14-17 Mayıs tarihleri arasında 'Taşkışla Şenlik No:00'ı düzenledi.

Türkiye’nin birçok üniversitesinde OHAL’den dolayı artık yapılamayan, bütçe bulunamayan bahar şenliklerinin yerine İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Taşkışla’da yedi kulüp ve gönüllü öğrenciler bir araya gelerek “Taşkışla Şenlik No:00”ı düzenlediler.

Uzun yıllardır şenlik yapılmayan okullardan biri olan İTÜ’de ve Taşkışla Mimarlık Fakültesi’nde İTÜ Mimarlık Kulübü, İTÜ Kent ve Kentlileşme Kulübü, İTÜ A Capella Kulübü, Taşkışla Sahnesi, İTÜ için Tasarım Kulübü, İTÜ Ekoloji Kulübü ve İTÜ Permakültür Kulübü’nün öncülüğünde düzenlenen 'Taşkışla Şenlik' 14-17 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşti.

'ŞENLİĞİ, ORTAK İŞ YAPMANIN TECRÜBESİYLE ORGANİZE ETTİK'

Fakültedeki kulüplerin oluşturduğu birliktelik ve deneyim fikrinden yola çıktıklarını belirten Taşkışla Sahnesi’nden Orhun Cebeci, Taşkışla’da son yıllarda kulüp faaliyetlerinin azaldığını, niteliklerinin zayıfladığını ve kulüplerin birbirleriyle olan ilişkilerinin de kopuk olduğunu söyledi.

Cebeci "İlk defa 2016’nın sonlarına doğru böyle düşünen kulüpler tekrar bir araya gelmeye başladı ve kulüplerin dönem sonunda yapacağı bir şenliğin birlikte iş yapma pratiklerini geliştireceği ve tartışma alanları açabileceği konuşuldu" dedi.

Geçtiğimiz yıl şenliğe OHAL gerekçesiyle izin verilmediğini aktaran Cebeci ancak bu izin sürecinin kulüpleri belirli ölçüde ortaklaştırdığını ve sene başından itibaren kulüplerin daha ufak çaplı ortak etkinlik girişimleri ve haftalık toplantılar ile iletişimini sürdürmeye devam ettiklerini belirtti.

Dönem başında tekrar şenlik konusunun gündeme geldiğini söyleyen Cebeci, kazanılan bu birliktelik sayesinde bu kez süreci sadece kulüp üyeleriyle değil tüm öğrencilere örgütlediklerini anlattı:

"Süreç, tüm öğrencilere çağrı yapılıp bir toplantı alınarak yürütülmeye başlandı ve bu toplantıdan sonra kulüp temsilcilerine dahil olan öğrencilerle birlikte bir şenlik ekibi oluşturularak geçtiğimiz hafta yapılan Taşkışla Şenlik organize edildi."

'ÖĞRENCİLERİN GÖZÜNDEKİ KULÜP ALGISI DEĞİŞTİ'

Birlikte yapma, düşünme ve hareket etme sürecinin önemini vurguluyan Permakültür Kulübü’nden Metin Berk Süer, "Yapacağımız işlerin fakülteye katacağı değerlerin yanında kulüplerin birlikte sponsora ihtiyaç duymadan bir şenlik organizasyonu içerisinde yer alması Taşkışla’da yıllardır eksik olduğunu hissettiğimiz birlikte üretme ve inşa etme bilincini kulüplere kazandırdı"dedi.

Kulüplerin ortak çalışması ve bu çalışmaların tüm yıla yayılmasının Taşkışla öğrencilerinin gözündeki kulüp algısını değiştirdiğini belirten Süer, "Şenlik hazırlıkları ayrıca kulüplerin birbiri ile daha rahat yardımlaşıp ortaya daha kolektif işlerin çıktığı bir süreç yarattığı" dedi.

'YAŞANAN SIKINTILAR DENEYİM OLARAK GERİ DÖNDÜ'

Şenliğin organizyon ve tema kısmının ortaya çıkışının ise yine ortak bir toplantıyla olduğunu ve her şeyin buradan şekillenmeye başladığını söyleyen Mimarlık Kulübü’nden Buğra Çınkır, "Taşkışla’da çalışma yürüten kulüpler olarak 'Taşkışla’nın neyi eksik?' sorusunu soran öğrencileri eksik bulduklarını tartışmaya çağıran açık bir forum düzenledik. Bir şenlik düzenleme fikri de buradaki tartışmalar sonrasında çıktı" dedi.

Bu kararın çıkan en temel kararlardan biri olduğunu söyleyen Çınkır, öğrencilerin etkinliklerde bir araya geleceği, çeşitli etkinliklerle birlikte bir üretimde bulunabileceği, okulda bulunmaktan zevk alacağı bir şenlik olmasını ve 'karşılaşma' ortamını yaratmak istediklerini ekledi.

Şenlik sürecinde birçok sıkıntı ile de karşılaştıklarını belirten Çınkır "Yaşanan bu sıkıntıların hepsini kulüplere deneyim olarak geri döndü. Bu deneyimler, gelecekte yapılması planlanan işlere daha iyi hazırlanmamızı sağlayacak" dedi. Çınkır ayrıca bütçenin akademisyenlerin desteği ve öğrencilerin dayanışması sayesinde toplandığını ekledi.

'NEFES ALMAYA İHTİYACIMIZ VARDI'

Kent ve Kentlileşme Kulübü’nden Eray Öztürk ise Taşkışla’nın diğer fakültelerin aksine proje teslimleriyle, jürileriyle daha yoğun çalışma temposuna sahip olduğu olduğunu belirterek "Projelerin yetiştirilmesi için sabahlamaların, koşturmacaların ardından Taşkışla'nın nefes alması için bir şenliğe ihtiyaç vardı" dedi.

Öztürk ayrıca bu şenliğin Taşkışla'nın 21 yıllık şenlik kültürünün bir devamı ve bundan sonra gerçekleşecek şenliklere bir öncü niteliğinde olduğunu düşündüğünü ekledi.

'DIŞARIYA AÇIK İÇERİYE KAPALI BİR FAKÜLTE'

Taşkışla’nın sosyal zayıflığının da öğrencilerin şenlik talebinde etkili olduğunu vurgulayan Taşkışla Şenlik Komitesinden Oben Uyanık, "4 yıldır içinde bulunup anladığımız kadarıyla Taşkışla, dışa bağımlılığın çok aktif gözlemlenebildiği bir fakülte. Dizilerde, müzik kliplerinde vs. fakülte binası dışarıdan insanlar tarafından devamlı kullanılıyor. Dışarıdan çok göz önünde bir mekan olmasına rağmen içindekiler için çok da var edilebilmiş bir mekan değil" ifadelerni kullandı. Organizasyon ile öğrencilerin ve kulüplerin, aslında çok kurak olan Taşkışla heyecanını fark edebilmiş, yeniden üretebilmiş olduklarını söyledi. Uyanık, sadece öğrenci emeğiyle ilerletilmiş bir fikrin peşinde ve içinde olduğu için mutlu olduğunu söyledi.

'BİRLİKTE PLANLADIK BİRLİKTE EĞLENDİK'

İTÜ için Tasarım Kulübü’nden Şule Karabıyıkoğlu ise şenlik ruhunu yeniden uyandırmanın herkesin hissettiği büyük bir ihtiyaca dönüştüğünü söyledi. Öncelikli olarak, bir arada ve Taşkışlalı olma hissinin canlandırılmasının şenliğin en önemli katkılarından olduğunu söyleyen Karabıyıkoğlu, bununla birlikte kulüpler arası iletişimin kuvvetlenmesi ve bir dayanışma ortamı oluşmasının da şenliğin önemli bir katkısı olduğunu ekledi.

Yaklaşan teslim-final döneminin stresinden bunalmış öğrencilerin, biraz kafalarını dağıtmalarını sağlamayası ve birlikte eğlenmesinin amaçlandığını aktardı.

Karabıyıkoğlu süreci şöyle özetledi: "Amacımız sonunda 'hep birlikte planladık, hep birlikte eğlendik' diyebilmekti ve başardık"

Taşkışla Şenliği’nden sonra seneye de aynı bilinçle, üzerine koyarak çok daha kitlesel ve planlı şekilde düzenlemenin en önemli hedefleri olduğunu belirten kulüp temsilcileri ve şenlik komitesi üyeleri, dönemi kapattıklarını fakat gelecek dönem üniversiteyi üniversite yapan ortamın inşasında hep birlikte olacakları mesajını verdiler. (İstanbul/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 24 Mayıs 2018 21:43

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