ABD’den yabancı otomobillere yeni vergi

ABD’ye ithal edilen otomobillere uygulanan gümrük vergisinin yüzde 25’e çıkabileceği belirtiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump ABD’ye ithal edilen otomobillere uygulanan vergilerin yükseltilmesi için harekete geçti. Gümrük vergisinin yüzde 25’e çıkartılabileceği belirtiliyor.

DW Türkçe’nin haberine göre ABD Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Trump’ın talimatı üzerine otomobil ithalatının ABD’nin “Ulusal çıkarlarını etkileyip etkilemediğinin” araştırıldığı belirtildi. Trump aynı gerekçeyi çelik ve alüminyum ithalatında da kullanmıştı. Otomobil ve parça ithalatına uygulanan gümrük tarifelerinin değişmesi öncelikle Alman ve Japon şirketlerini etkileyecek.

ABD yönetiminin otomobil ithalatını değerlendirmeye aldığı Washington Post gazetesinin bir haberinde yer almıştı. Ticaret Bakanı Wilbur Ross’un Beyaz Saray’ın planlarından Savunma Bakanı James Mattis’i de haberdar ettiği öğrenildi. İncelemenin birkaç ay sürebileceği belirtiliyor.

Bakanlığın açıklamasında Ross’un “yurt dışından yapılan ithalatın on yıllardır Amerikan otomobil endüstrisine zarar verdiğine dair işaretlerin bulunduğuna” ve “otomobil ithalatının ülke ekonomisini zayıflatarak ABD’nin ulusal çıkarlarını da ilgilendirdiğine” dair sözlerine de yer verildi. Otomobil ithalatının ulusal çıkarlara zarar verdiğinin saptandığı takdirde cezalı gümrük vergisini yürürlüğe koyma ve Dünya Ticaret Teşkilatına yapılması muhtemel şikayetleri boşa çıkarma şansı artıyor.

ABD Ticaret Bakanlığı ithal otomobil payının son 20 yılda yüzde 32’den yüzde 48’e çıktığını ve otomobil satışlarının artmış olmasına rağmen 1990-2017 yılları arasında Amerikan fabrikalarındaki istihdamın yüzde 22 oranında gerilediğini duyurdu. Bu durumun ABD’nin inovasyon gücüyle teknolojik gelişmesine zarar verebileceği de bakanlığın açıklamasında yer aldı. (DIŞ HABERLER)

MERKEL ÇİN'DE

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in iki günlük resmi Çin ziyareti dün başladı. Ticari ilişkilerin ve ABD’nin çekildiğini açıkladığı İran ile nükleer anlaşmanın da aralarında bulunduğu diplomatik ihtilafların gündeme geleceği iki günlük ziyarette iş dünyasından küçük bir grubun eşlik ettiği Merkel’in ayrıca bir dizi ticari anlaşma imzalaması bekleniyor.

Merkel ile temaslarının ardından gazetecilere konuşan Çin Başbakanı Li, her iki ülkenin küresel serbest ticareti sürdürmede kararlı olduğunu ve aralarında iş birliği için büyük fırsatlar bulunduğunu kaydetti.

Merkel de Pekin’in finans sektörünü dış yatırımcılara açma kararından memnuniyetini dile getirdi ve Çin’de ortak girişimde bulunmak isteyen Alman şirketlerinde Çinli yatırımcı payının düşürülmesini olumlu karşıladığını belirtti.

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin’de otomobil sektörü Alman şirketleri için önemli bir yatırım alanı. İki ülke arasındaki ticaret hacmi geçen yıl 224 milyar dolar olarak gerçekleşti. Merkel, başbakanlığı boyunca Çin’i 11 kere ziyaret etti. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Mayıs 2018 20:31

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