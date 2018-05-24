ABD’de Filistin protestosu: Haley, ellerinde kan var!

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, konuşma yapmak için gittiği Houston Üniversitesinde protesto edildi.

ABD’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, konuşma yapmak için gittiği Houston Üniversitesinde, İsrail’in Gazze’deki katliamı karşısındaki tutumu nedeniyle protesto edildi.

Haley, konuşmasına başlar başlamaz, üzerinde Filistin yazılı tişört giyen bir öğrenci ayağa kalkarak, “Nikki Haley, ellerinde kan var. Soykırıma katılmaya devam ediyorsun. Teröristlerin ve sömürgecilerin suç ortağısın” şeklinde tepki gösterdi. Haley’i protesto eden öğrenciye salondan alkışlarla destek gelmesinin ardından çok sayıda öğrenci ayağa kalkarak, “Nikki, Nikki seri cinayet işlendiğini görmüyor musun? Nikki, Nikki gizleyemezsin soykırıma imza attın” sloganları attı.

Filistin’e destek veren öğrenciler, Facebook’tan da yazılı bir açıklama yaparak, Haley’i, “Filistin halkına karşı bariz ayrımcılık yapmak ve dünyadaki adaletsizlikleri görmezden gelmekle” eleştirdi.

Haley, BM Güvenlik Konseyinde, Gazze’deki protestolarda İsrail’in kendisini savunduğunu ve maksimum itidal gösterdiğini öne sürmüştü.

İsrail askerlerinin, ABD’nin Tel Aviv’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasını protesto etmek ve Nakba’nın (Büyük Felaket) 70’inci yılını anmak isteyen göstericilere ateş açması sonucu 60’tan fazla Filistinli yaşamını yitirmiş, 3 binden fazla kişi de yaralanmıştı. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Mayıs 2018 19:56

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